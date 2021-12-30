İBB ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar yapmaya devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özellikle koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ihtiyaç sahibi insanları yalnız bırakmıyor. Vatandaşlara çeşitli konularda yardımlar gönderen İBB, bu konuda diğer belediyelere öncülük ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise yardıma başvurmanın yollarını arıyor.

İBB’nin Yardımlarına Nasıl Başvurulur?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gıda, erzak, sağlık, yakacak, eğitim vb. birçok yardımı maddi açıdan zorluk yaşayan İstanbul vatandaşına ulaştırıyor. Yardımlardan faydalanmak için ise bazı şartları karşılamak gerekiyor. İşte o şartlar:

- T.C. vatandaşı olmak

- İstanbul’da ikamet etmek

- Herhangi bir arsa veya konut sahibi olmamak

- Aylık gelirin asgari ücretin üstünde olmaması

- Ailenin sicil açısından temiz olması

- Maddi yardıma ihtiyacı duymak

İBB’nin Yardım Kolisine Nasıl Başvurulur?

İBB’nin yardım kolisine başvuru yapmak için ALO 153 numarasının aranabileceği gibi intenet üzerinden de başvuru yapılabiliyor. İntenet üzerinden yapılan başvuruların aşamaları ise şu şekilde:

1. İBB Web Portal adresine giriş yapılır.

2. Site içinde bulunan Sosyal Yardım Başvuru seçeneğine tıklanır.

3. Form eksiksiz bir biçimde doldurulur.

Yardım Kolisinin İçerikleri Neler?

4. Bilgilerin doldurulmasının ardından başvur seçeneğine tıklanır.

İBB’nin yardım kolisinin içerisinde yer alan ürünler şunlardır:

- Gofret

- 1 kilo tuz

- Şeker

- Hijyen ürünleri

- 1 kavanoz salça

- 500 gram zeytin

- 3 paket makana

- 1 kg bulgur

- 1 kg nohut

- 48’lik demlik poşet çay

- 1 kg mercimek

- Bisküvi

- Helva

- 1 kilo un