İBB Halk Süt Yardımı başvuru işlemi nasıl yapılır? 2021 Bebeklere süt yardımı başvuru şartları

İhtiyacı olan insanlar için devlet destek sağlamaya devam etmektedir. Belediye yardımları ve SYD Vakıfları sosyal yardımlar sağlamaktadır. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken belediyeler de ihtiyacı olan insanlara yardım seçenekleri sunmaktadır. Büyükşehir beledileri, vakıflar, denekler ve kamu kuruluşları tarafından yardımlar sağlanmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Halksüt yardımları sağlanmaktadır. ‘’Süt her çocuğun hakkıdır’’ sloganıyla süt yardımları yapılmaktadır. Halk süt yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini merak etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Süt Yardımı başvuru işlemi nasıl yapılır?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı kampanya geniş kitleler tarafından duyulmuştu. Halk süt desteği 3-6 yaş arasında olan çocukları kapsamaktadır. Haftalık çocuk başına 2 lt süt veriliyorken 1 lt olan UHT sütler ailelere çocuk sayısına göre aylık olarak ya da 15 günde bir teslim edilmektedir. Süt dağıtım işlemi İBB ekiplerince gerçekleştirilecektir. Kampanya kapsamında toplam 750.000 lt süt dağıtılmaktadır. Yoğunluk yaşanması nedeniyle süt desteğinin başvuru şartları değişmiştir.

Bebeklere süt yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Süt yardımından yararlanmak isteyen kişiler, talep edilen belgeleri ve şartları sağlamalıdır. Yardımdan yararlanmak isteyen kişiler Halk Süt yardımı başvuru formunu doldurduktan sonra İBB ‘ye müracaat etmelidir. E-Başvuru uygulaması üzerinden başvurular alınmaktadır. Geçen sene başlatılan yardım başvuruları İBB Beyaz Masa telefonu ALO 153 üzerinden alınmaktadır.

Süt yardımı için gereken şartlar nelerdir?

Başvuran kişiler, ihtiyaç sahibi ve muhtaç aileler kapsamında olmalıdır. Vatandaşların, talep edilen belgeleri tamamlamaları ve belirli kriterlere sahip olmaları şarttır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve İBB sosyal incelemecileri, yerinde incelemeler yaparak gelir tespitlerini yapmalı ve muhtaçlık durumunu onaylamalıdır. İşsiz, eşi çalışmayan, gelir durumu yeterli düzeyde olmayan kişilerin ihtiyaç sahibi olmaları gerekmektedir. Yapılan yardım süt desteği olduğu için, faydalanabilmek için bir çocuğa sahip olmak gerekir.

Süt yardımı başvurusu

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı – Alo 144 aranabilmektedir.

Nakdi yardım başvurusu: 0212 256 48-34 ve 0212 256 43 91

Kriz sebebiyle işten çıkarılan kişiler: 0212 444 75 87

Sosyal vefa destek: 0212 293 20 39

Evde sağlık hizmetleri: 444 38 33

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı: 0212 256 48 34 ve 0212 512 05 26

Süt yardımı sorgulama işlemi

Diğer iletişim numaraları:

Pandemi sürecinden kötü etkilenmiş ailelere devlet yardım sağlamaktadır. Yardım başvuruları Alo 183 üzerinden gerçekleşmektedir.

İBB süt yardımını sorgulamak isteyen kişiler Belediye’de beyaz masaya başvuru yapabilmekte ve telefon numaralarına ulaşarak bilgi edilebilmektedir.

Antalya belediyesi de halk süt yardımı kampanyası başlatmıştır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Süt Başvurusu

Başvuru için Halk Süt Talep Formu online olarak doldurulmaktadır. Belediyenin resmi intenet sitesinden bu forma ulaşmak mümkündür. Formda, ebeveyn T.C. kimlik no, ad, soy ad, çocuk kimlik no, çocuk yaşı, evde bulunan kişi sayısı, çalışma durumu, aynı konutta yaşayan kişilerin toplam geliri ve kazancı, ilçe ve mahalle, açık adres bilgileri yer almaktadır. Bu destek sadece 24-60 ay (2-5 yaş) arasındaki çocukları kapsamaktadır.

Başvuru için Antalya Büyükşehir İletişim Merkezi (ABİM) 444 94 20 numaralı telefon tercih edilebilir. Başvurunun kabulü için kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te 2 sinden az olması ve muhtaçlık durumunda olunması şarttır.

Antalya Halk Süt yardım başvurusu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Talep formunun doldurulmasının ardından başvuruyu sorgulamak için Başvuru durum sorgulama ekranına girilmelidir. T.C. kimlik no ve başvuru takip numarası girilerek sorgulama işlemi gerçekleştirilir.