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İBB Halk Süt için başvurular nasıl yapılır?

Maddi durumu olmayanlar için İBB Halk Süt başvurularının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Biz de bu yazımızda sizlere bu konu hakkında bilgi verdik ve başvuruların nasıl yapıldığını anlattık. İşte konuya ilişkin detaylar...

29 Aralık 2021 Çarşamba 21:23
İBB Halk Süt için başvurular nasıl yapılır?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı duyurular kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocukların süt dağıtımı yapılacak. “Süt her çocuğun hakkı” sloganı ile faaliyetlere başlandı ve ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor. Bu kampanya ile ihtiyacı olan ailelere bolca süt dağıtımı yapılacak ve çocuklar büyümeleri için önemli bir besin olan sütten mahrum kalmayacaklar. Eğer süt almada zorluk çekiyorsanız bu talebinizi İBB’ye iletmeniz yeterli olacak. Bu sayede başvuru yapanlara halk süt yardımı yapılacak. Bu desteğe başvuru yapanların evlerine her hafta süt gönderilecek ve herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Bu işlem tamamen belediyeye ait olacak.

İBB halk süt başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru yapılmadan önce başvuracak kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu desteğe başvuracak kişinin çocuğu olması gerekirken aynı zamanda ihtiyaç sahibi olması gerekmektedir. Eğer ki başvuru yapmak isteyen ailelerin çocukları 3-6 yaş arasında ise ve süt alacak durumları yoksa başvuru yapabilirler. Şartlara uygun olduğunu düşünenler intenet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Bunun yanı sıra ALO 153 no’lu hat üzerinden beyaz masa aracılığı ile başvuru yapılabilir.

İntenet sitesinden başvuru yapabilmek için “https://portal.ibb.istanbul/login/citizen” bu sayfaya girmelisiniz. Yaptığınız başvurular değerlendirildikten sonra geri dönüş sağlanacaktır.

Öte yandan büyükşehir belediyesine ya da ilçe belediyesine giderek de başvuru yapılabilmektedir.

İBB halk süt başvuru sorgulama

Başvurunuzu yaptıktan sonra işlemleri takip etmek isterseniz intenet sitesinden yararlanabilirsiniz. Başvurular kısa süre içinde değerlendirmeye alınacak ve sizlere olumlu ya da olumsuz geri dönüşler yapılacaktır. Bu süreçte başvuran kişilerin ihtiyaç sahibi olup olmadıkları araştırılır. Süreci sorgulamak istediğiniz zaman ise https://beyazmasa.ibb.istanbul/application/query adresinden faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra ALO  153 no’lu hat üzerinden de süreci takip edebilirsiniz.

İBB halk süt başvuru yardım formu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk süt başvurusu yapılmadan önce ailelere başvuru formu verilmektedir. Verilen bu formda istenilen her yer eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Eğer doldurulmaz ise başvuru işlemleri uzar ve sonuçsuz kalır. Bu forma intenet sitesinden ulaşmak mümkündür.

İBB halk süt iletişim numarası

Başvuru yapmak isteyen kişiler ALO 153 Beyaz Masanın yanı sıra 0212 153 00 00 numarasını da arayarak başvuru yapabilir aynı zamanda sormak istedikleri tüm soruları sorabilirler.

İBB halk süt kimlere verilmektedir?

İBB halk süt, İstanbul’da yaşayan, 3-6 yaş arasında çocuk sahibi olan ve maddi durumu el vermeyen herkese dağıtılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haftada 2 litre olmak üzere aylık 8 litre süt dağıtımı yapmaktadır. Sütler, adreslere halk süt arabaları ile teslim edilmektedir.

İBB halk süt gelmez ise ne yapılır?

Eğer sütünüzü teslim alamazsanız ALO 153’ü arayarak sorunu öğrenebilirsiniz. Bazı yoğunluklar sebebi ile dağıtımlarda gecikme yaşanmaktadır. Eğer hafta içi dağıtımlar yetişmez ise hafta sonu yapılır.

Halk süt adres değişikliği

Halk sütü daha önce alan aileler adres değişikliği yaşarsa bu durumu belediyeye bildirmelidir. Bu işlemi belediyeye giderek ya da ALO 153’ü arayarak yapabilirler.


Son Güncelleme: 29.12.2021 21:23
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Anahtar Kelimeler:
IbbHalkSütEkremİmamoğlu
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