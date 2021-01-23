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İBB Halk Ekmek'ten aldığı ekmeğin içerisinde kablo çıktığını ileri süren kadının paylaşımına gelen yaratıcı yorumlar

Bir Twitter Kullanıcısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halka daha ucuz ekmek sağlayabilmek amacıyla mobil araçlar ile dağıttığı ekmeğin içerisinden kablo çıktığını ileri sürdü. Paylaşımın altına gelen yorumlar ise herkesi güldürmeyi başardı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 01:52
İBB Halk Ekmek'ten aldığı ekmeğin içerisinde kablo çıktığını ileri süren kadının paylaşımına gelen yaratıcı yorumlar
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mobil büfeler ile ucuz ekmek satışını yapmasının yasaklandığı iddia edilmişti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi ve böyle bir yasağın olmadığını duyurdu.

Halk Ekmek tartışmaları devam ederken bugünde bir Twitter kullanıcısının aldığı ekmeğin içerisinden kablo çıktığını iddia etti.

Bahsi geçen kablolu ekmek.

Kablolu ekmeğin sahibineyse diğer Twitter kullanıcılarının tepkileri ve ilginç yorumları gecikmedi.

 

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 01:52
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Anahtar Kelimeler:
IbbKabloEkmek
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