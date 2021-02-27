Emek servisi

İstanbul Maltepe Belediyesi’nde Genel – İş Sendikası’nda örgütlü 1588 işçi tarafından başlatılan grevde beşinci gün geride kaldı. Maltepe’de kimliği belirlenemeyen kişiler ile İBB ekipleri çöp toplayarak grev kırıcılığı yaptılar.

Aynı zamanda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da Maltepe’de çöp toplayanların görüntülerini Twitter’dan paylaşıp “Maruz kaldığımız bu durum elbet sona erecek. Tasamız, kıvancımız bir, her türlü zorluğa karşı birlikte el veriyoruz” ifadelerine yer vardı.

100 kişilik grup işçilere saldırdı

Maltepe’nin Küçükyalı Mahallesi’nde grev kırıcılığı kontrolü yapan işçilere yönelik saldırı yapıldığı bildirildi. Genel – İş Anadolu 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu üyelerinden Alkan Okuducu’nun yaptığı açıklamada; Küçükyalı Mahallesi’nde ki işçilere yönelik yaklaşık yüz kişilik bir grubun planlı olarak saldırı düzenlediği belirtildi. Gereken araştırmaların yapıldığını belirten Okuducu, önümüzdeki saatlerde bu saldırıyı düzenleyen kişileri yapılan basın açıklaması ile teker teker açıklayacaklarını söyledi.

Grev kırıcılığı halkın sağlığı için yapılıyormuş

İBB tarafından yapılan açıklamada, çöplerin toplanmamasından dolayı kendilerine şikayet geldiğini bu yüzden Maltepe ilçesinde çöplerin toplandığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, belediyeye grev nedeni ile oldukça fazla yurttaşın temizlik ile çöp toplanmaması nedeni ile şikayetlerin geldiği belirtildi.

Halkın sağlığı için çalışmaların başlatıldığının belirtildiği açıklamada, “Salgın zamanında temizlik koşullarının taşıdığı hayati önem nedeni ile, bu şikayetlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kayıtsız kalması, toplum sağlığı bakımından mümkün değil. Bu yüzden grev hakkına saygı duymak ile beraber, Maltepe ilçesinde toplumun sağlığını tehdit eden unsurlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ marifetiyle toplanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada aynı zamanda yetkili sendika ile kamuoyunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında grev kırıcılığı yönünde yapılan eleştirilere de şu şekilde karşılık verildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik grev kırıcı yakıştırmasının, içinde bulunduğumuz pandemi ortamında kabul edilmesi mümkün değil. Bu yakıştırmayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak sözün sahiplerine iade ediyoruz. Maltepe Belediyesi temizlik çalışanlarının hak ettikleri ücretleri almaları konusunda da ilgili kurum ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. İsteğimiz biran önce bu grevin taraflarını memnun edecek şekilde sonlandırılmasıdır” denildi.

Neler olmuştu?

Maltepe Belediyesi ve Genel – İş arasında altı ay devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında anlaşma sağlanamadı. 1588 isçi geçen Salı günü greve başladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Twitter üzerinden yayınladığı açıklamasında minimum 2800 TL olan maaşların, ikramiyeler dışında %47 zam ile net 4188 TL’ye çıkarılması teklifinde bulunduklarını fakat sendika tarafından reddedildiğini savundu. Sendika ile isçiler de yol, yemek, AGİ ile bir önceki sözleşmede yer alan seyyanen zam ile birlikte 3600 – 3700 TL aralığında maaş alan işçilere 200 ile 300 TL aralığında zam teklifi olduğunu söyleyerek her şey dahil olarak maaşların 4000 TL’ye bile ulaşmadığını belirtti.