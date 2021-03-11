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İBB askıda halk ekmek askıda ekmek bağışı nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan askıda ekmek uygulamasını birçok kişi bu uygulamaya nasıl bağışın nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İBB askıda ekmek bağışının nasıl yapılacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

11 Mart 2021 Perşembe 00:55
İBB askıda halk ekmek askıda ekmek bağışı nasıl yapılır?
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Pandemi döneminde birçok kişi hem sosyal hem de ekonomik açıdan oldukça zor zamanlar geçiyor. Pek çok gıda ürünlerine zamların gelmesiyle beraber ekonomik açıdan zorlanan vatandaşlara yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından askıda ekmek uygulaması başlatıldı.

 

İBB askıda ekmek bağışı nasıl yapılır?

İBB’nin askıda ekmek uygulamasına intenet üzerinden katılmak mümkün değildir. Bu uygulamaya katılmak için İstanbul’da bulunan Halk Ekmek büfelerine giderek ekmek alıp askıda ekmek uygulamasına bırakabilirsiniz. Büfedeki görevli kişide ihtiyacı olan kişilere askıdaki ekmekleri ücretsiz olarak veriyor.

İBB’nin başlatmış olduğu kampanyalara buradan ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 11.03.2021 00:55
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IstanbulIbbİstanbul Büyükşehir BelediyesiAskıda EkmekHalk Ekmek
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