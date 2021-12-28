İBB anne bebek yardım başvurusu nereden yapılır?

İstanbyl Büyükşehir Belediyesi ihtiyacı olan anne adaylarına yardım etmeye devam ediyor. Anne adayları yardımdan yararlanmak için başvuru yapıyor. Tüm merak edilenleri haberimizde sizler için derledik.

İhtiyacı olan ailelere destek verilmesi yönündeki çalışmalar hız kesmeden devam ederken, 0-3 yaş aralığında 1 yaş çocuğu olanlara 150 TL, çok fazla çocuğu olanlara ise 250 TL ödeme yapıyor.

İstanbul kartlarına yapılan bakiye yükleme işlemiyle, ihtiyacı olan aileler SMS ile bilgilendiriliyor.

T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile öğrenebilirsiniz.

ALO 153 üzerinden de başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekten ihtiyacı olan aileler araştırılıp sonuca varıldığında kişiye mesaj gönderiliyor.

Anne ve bebek yardım paketinde olanlar ise; bez, mama ve ıslak mendil bulunuyor.