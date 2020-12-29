İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...

İBB Aile destek paketi nedir başvuru nasıl yapılır? İBB Aile Destek yardımı ne kadardır ve kimler başvuru yapabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtaç ailelere verilecek olan destek paketleri merak edilmeye başlandı. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar çoğu kişiyi kötü etkiledi. Bu durumu göz önünde bulunduran İBB, ihtiyaç sahibi olan kişilere destek sağlamaya devam ediyor.

29 Aralık 2020 Salı 17:18
İBB Aile destek paketi nedir başvuru nasıl yapılır? İBB Aile Destek yardımı ne kadardır ve kimler başvuru yapabilir?
Takip Et:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düşük gelirli kişilere verilen destek ile Kardeş Aile Paketi ve Anne Bebek Paketi destekleri uygulamaya geçiriliyor. İhtiyaç sahiplerinin çocuk sayılarına göre 100 liradan başlayan yardımlar hayata geçirilecek. Askıda Fatura ile hayırsever insanlar, ihtiyaç sahibi olanları buluşturan İBB, iki yeni uygulamayla dayanışmayı büyütmüş oldu.

İBB askıda fatura kampanyasından sonra Kardeş Aile Paketi ile Anne -Bebek Paketini de hayata geçiriyor. Salgından dolayı ekonomik sorunlar çeken İstanbullu vatandaşlar bu hizmetten faydalanabilecek. Böylelikle aileler temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Kardeş Aile Paketi ile Anne-Bebek Paketine başvuru yapmak isteyen kişiler, Alo 153 telefon hattını arayarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Destek Programına müracaat da bulunabilirler. Başvuru esnasında İstanbulkart numarasıyla kayıt yapılıyor ve onay verilmesi halinde İstanbulkart’a para yüklenecektir. Böylece destek almaya hak kazanan kişiler İstanbulkart üzerinden alışverişlerini yapabilecek.

Bahsi geçen uygulamada iki tür destek miktarı vardır. Kardeş Aile paketinde ihtiyaca göre 100 lirayla 250 lira destek yapılır iken Anne-Bebek paketindeyse 1 çocuklu ailede 125 lira, 2 çocuklu aileyse 200 lira destekte sağlanmaktadır.

153 İBB Beyaz Masa’ya ulaşarak veya https://askidafatura.ibb.gov.tr/ intenet sitesini ziyarette bulunarak hayırseverler katkıda bulunabiliyor.



Son Güncelleme: 29.12.2020 17:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IbbYardımDestekÖdeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu'nda tüyler ürperten olay! Tartıştığı kişi boğazından bıçaklayıp kaçtı
Beyoğlu'nda tüyler ürperten olay! Tartıştığı kişi boğazından bıçaklayıp kaçtı
İndirimli tava tencere korona-virüsü unutturdu
İndirimli tava tencere korona-virüsü unutturdu
Usta klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti!
Usta klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti!
Minibüsün altında metrelerce sürüklenen kadının kulağı koptu
Minibüsün altında metrelerce sürüklenen kadının kulağı koptu
2021 lise stajyer öğrenci maaşı
2021 lise stajyer öğrenci maaşı
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi

Popüler Haberler

İBB Aile destek paketi nedir başvuru nasıl yapılır? İBB Aile Destek yardımı ne kadardır ve kimler başvuru yapabilir?
Gardiyan ne demektir, ne iş yapar?
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gerçek adı nedir? Gülay Özdem nereli, yaşı kaç?
Arıza Fatih kimdir? Gökay Müftüoğlu hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2020
Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Aralık 2020?
Seni Çok Bekledim Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Diş estetiği fiyatları 2020
Savaşçı Demir kimdir? Gerçek adı nedir? Ogeday Girişken rol aldığı yapımlar
14 Şubat Sevgililer günü vizyona girecek filmler
İtalya' daki ev kirası fiyatları 2020
Doya Doya moda yarışması başvuru formu ve başvuru şartları
Ziraat Bankasından faizsiz kredi müjdesi!
Kalk Gidelim dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Kalk Gidelim dizisi final tarihi belli oldu mu?
Değerli konut vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Değerli konut vergisi hesaplama örneği 2021
A101 7 Ocak 2021 Perşembe indirimli ürünler broşürü
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu hakkında bilgiler
Vergi dilimi nedir, nasıl hesaplanır? Vergi dilimleri belli oldu mu?
Evde hindi pişirmenin püf noktaları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.