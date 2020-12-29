İBB Aile destek paketi nedir başvuru nasıl yapılır? İBB Aile Destek yardımı ne kadardır ve kimler başvuru yapabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düşük gelirli kişilere verilen destek ile Kardeş Aile Paketi ve Anne Bebek Paketi destekleri uygulamaya geçiriliyor. İhtiyaç sahiplerinin çocuk sayılarına göre 100 liradan başlayan yardımlar hayata geçirilecek. Askıda Fatura ile hayırsever insanlar, ihtiyaç sahibi olanları buluşturan İBB, iki yeni uygulamayla dayanışmayı büyütmüş oldu.

İBB askıda fatura kampanyasından sonra Kardeş Aile Paketi ile Anne -Bebek Paketini de hayata geçiriyor. Salgından dolayı ekonomik sorunlar çeken İstanbullu vatandaşlar bu hizmetten faydalanabilecek. Böylelikle aileler temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Kardeş Aile Paketi ile Anne-Bebek Paketine başvuru yapmak isteyen kişiler, Alo 153 telefon hattını arayarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Destek Programına müracaat da bulunabilirler. Başvuru esnasında İstanbulkart numarasıyla kayıt yapılıyor ve onay verilmesi halinde İstanbulkart’a para yüklenecektir. Böylece destek almaya hak kazanan kişiler İstanbulkart üzerinden alışverişlerini yapabilecek.

Bahsi geçen uygulamada iki tür destek miktarı vardır. Kardeş Aile paketinde ihtiyaca göre 100 lirayla 250 lira destek yapılır iken Anne-Bebek paketindeyse 1 çocuklu ailede 125 lira, 2 çocuklu aileyse 200 lira destekte sağlanmaktadır.

153 İBB Beyaz Masa’ya ulaşarak veya https://askidafatura.ibb.gov.tr/ intenet sitesini ziyarette bulunarak hayırseverler katkıda bulunabiliyor.