İBB 100 zabıta memuru alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB tarafından sonuçların 3 Şubat 2021 tarihinde açıklanacağı söylenmesine rağmen henüz sonuçlar açıklanmadı. Başvuruda bulunan adaylar KPSS’den aldıkları puanlara göre sıralanacaklar.

Zabıta memuru başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Sınava katılan adaylar KPSS’den aldıkları puanlara göre sıralanacak, sonrasındaysa en yüksek puana sahip olan kişilerden başlayarak atama yapılacak. Şu an bulunan boş kadronun 5 katı kadar kişi (500 kişi) sınava tabi tutulacaktır. Sınava girmeye hak kazananların isimlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın sayfasında bulabilirsiniz (https://www.ibb.gov.tr).

Mülakat tarihleri belli mi?

Mülakat tarihleri belirlendi. Mülakatlar 8-9-19 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Zabıta Memurları için yapılacak olan yazılı sınav 8.02.2021 tarihinde, uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olan sınav ise 9.02.2021 – 19.02.2121 tarihleri aralığında İBB Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yer alacak. Yazılı olan sınav içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları yer alacak. Uygulamalı sınav ise genellikle yetenek ve mesleki bilgiye dayalı olan özelliklerden oluşacak.