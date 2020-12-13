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İBB 100 zabıta alımı başvuru şartları ve tarihleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zabıta alımı duyurusundan sonra birçok kişi başvuru şartlarını ve alımın yapılacağı tarihi merak etmeye başladı. İBB bünyesinde zabıta olarak görev yapmak isteyen kişiler araştırmalarına devam ediyor.

13 Aralık 2020 Pazar 19:01
İBB 100 zabıta alımı başvuru şartları ve tarihleri
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 250 itfaiye alımından sonra KPSS'den başka alımları da açıkladı. İBB bünyesinde 100 zabıta işe alınacağı açıklandı. En az lise mezunu olan adaylardan KPSS şartı aranacaktır. Başvuru koşulları açıklandı. Başvuruların alınması 4 Ocak'ta başlayacak.

Başvuru Şartları

İBB zabıta alımı için başvuran kişiler, aşağıdaki genel şartları sağladıktan sonra tabloda yer alan eğitim ve KPSS şartlarını sağlamalıdır;

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.

2. Kamu haklarından mahrum olmamak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'ü; devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, iflasta sahtecilik, bir suçtan kaynaklanan malın aklanması veya kaçakçılık suçlarından cezalı olunmaması.

4. Erkek adaylar için askerlik açısından; Askerlik ile ilgisi bulunmaması veya askerlik yaşına gelmemiş, askerlik yaşına gelmişse, aktif hizmet veya erteleme veya yedek sınıfa geçmiş olması,

5. Görevlerini yerine getirmesini engelleyecek hiçbir akıl hastalığı bulunmaması.

6. İlan edilen pozisyonlar için kalan başvuru koşullarının yerine getirilmesi.

Aç kanına, kıyafetsiz ve çıplak ayakla tartın ve ölçün; erkekler için en az 1.67 metre, kadınlar için en az 1.60 metre ve vücudun 1 metreden uzun kısmı arasında (±) 10 kilogramdan fazla olmamak üzere, ve kütlesi. (Boy ve kilo tayinleri kurumumuz tarafından yapılacaktır). 3. Sınav tarihinde 30 yaşında olmamak (2 Ağustos 1991 ve sonrası doğumlu).

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

Başvurular 4 Ocak 2021'de başlayacak ve 10 Ocak 2021'de gece sona erecek. Başvurmak için önce bir e-devlet başvuru formu dolduracaksınız. Form adresi 4 Ocak'ta e-devlette açılacaktır.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 19:01
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IbbZabıtaAlımı
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