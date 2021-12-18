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Huzurevi fiyatları ne kadar? Yaşlı bakımevi ücretleri

Bakıma ihtiyacı olan yaşlılar için huzurevleri ve bakım merkezleri bulunmaktadır. Bakıma ihtiyacı olan yaşlılar için huzurevlerinin fiyatları araştırılmaktadır. 2021 huzurevi fiyatları ne kadar? Bu haberimizde huzurevleri fiyatlarına ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte 2021 huzurevi fiyatları...

18 Aralık 2021 Cumartesi 03:07
Huzurevi fiyatları ne kadar? Yaşlı bakımevi ücretleri
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Huzurevine başvurmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Üç grup vardır: yaşlı bakım evi , huzurevi, bakım rehabilitasyon merkezi ve özel bakım bölümü olarak karşımıza çıkar. Huzurevi fiyatlarının  2021 senesinde ne kadar olduğu araştırılıyor. Huzurevlerinin fiyatları ne kadardır?

Huzurevi fiyatları

Huzurevi ; yaşlıların hasta olma şartı  yoktur. Yaşlıların huzurlu bir ortamda yaşamaları ve korunmaları için kurulmuştur.  Özel bakım evleri; Bedenen ve ruhen sağlıklı, bulaşıcı hastalıklardan uzak  yatalak ya da bedensel ve ruhsal bozulma nedeniyle özel bakıma muhtaç yaşlılara özel bakım sağlayan bir kurumdur.Rehabilitasyon merkezleri; sürekli şekilde iyileşmesi gereken kişiler için hizmet veren kurumlardan biridir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın huzurevlerinin fiyatı 2021'de özel huzurevleri, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinin  tabanı yüzde 16 artacak: tavan dikkate alınarak 1.000 lira + katma değer vergisi uluslararası turizm ücreti: 8.000 TL + katma değer vergisi ve yıllık büyüme oranı % 16 olarak güncellenmiştir.

Özel huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinin  Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen aylık ücretleri 2021 yılında yürürlüğe girecek.

Huzurevlerinin fiyatı 2021 yılında yeniden belirlendi. Ankara'da 2021 yılında özel huzurevleri, huzurevleri ve huzurevlerinin fiyatları güncellendi. Huzurevlerinin 2021 yılındaki cari fiyatı, %16 artışla 1000 lira taban, üst sınır 8.000 lira olarak belirlendiği belirtildi.

Uluslararası turizm dikkate alınarak azami ücret yıllık %16 artışla 8000 TL + katma değer vergisi olarak belirlendi. Yıllık üyelik ücreti, sağlıklı yaşlı gündüz bakımı, demanslı yaşlı gündüz bakım hizmeti, evde bakım hizmeti ücreti, temizlik hizmet bedeli, teknik servis, günlük bakım ve bir saatlik hizmet belirlenmiş oldu. Her şehirde hemen hemen huzurevi bulunmaktadır. Detaylı bilgilere ilinizde bulunan kurumlardan öğrenebilirsiniz.

Yaşlı bakımevi ücretleri

Yıllık Üyelik Aidatı

Taban :78,74 TL+KDV Tavan : 650 TL+KDV

Sağlıklı Yaşlılar İçin Gündüzlü Bakım Hizmeti (Günlük)

Taban :86,46 TL+KDV Tavan : 650 TL+KDV

Alzheimer Demanslı Yaşlılar için Gündüzlü Bakım Hizmeti (Günlük)

Taban :91,69 TL+KDV Tavan :650 TL+KDV

Evde Bakım Hizmeti (Aylık)

Taban :1609,38 TL+KDV Tavan :19.500 TL+KDV

Temizlik ve Teknik Hizmet Ücreti (Günlük)

Taban :144,31 TL+KDV Tavan :650 TL+KDV olarak belirlendiği açıklandı. Bu fiyatlar 2021 yılı için geçerlidir.

Özel bakım evlerinde ücret belirlenirken odada kaç kişi kalacağı,yaşlının sağlık durumu ,fizik tedavi ücretleri ,hasta bezi fiyatları ,akıl sağlığı durumu ve hastane fiyatları gibi nedenler özel bakım evlerinin ücretlerini etkilemektedir. Özel ve devlete ait huzurevlerinde fiyat farklılığı çok fazladır.

Huzurevi başvurusu

Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre Ulusal Huzurevleri ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden hizmet alabilmek için yaşlıların yani 60 yaş ve üzerindekilerin şartlarının sağlanması gerekmektedir. Huzurevi başvurusu yaşlının ailesi veya yaşlıların kendileri tarafından yapılabilir. SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığı, önceki yıllarda olduğu gibi yardıma ve bakıma muhtaç ailelere, engellilere, yaşlılara, çocuklara, gençlere, kadınlara ve diğer ihtiyaç sahiplerine sosyal hizmet sunmaya devam ediyor. Bir huzurevine katılmak için başvuru sırasında aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

  • Dilekçe
  • Kimlik numarası beyanı
  • Bulaşıcı hastalık olmadığını gösteren rapor
  • Akıl ve ruh sağlığına ilişkin tabip raporu
  • Sağlık durumunu gösteren rapor
  • Tıbbi takip gereken kronik rahatsızlıklar için tabip raporu

60 yaşını doldurmuş, yasal bakmakla yükümlü olduğu kimsesi olmayan, kendi adlarına aylık bağlanamayan, geliri olmayan, dul veya yetim aylığı almamış, SGK'dan emekli olmamış, taşınır ve taşınmaz mal varlığı bulunmayan kişilere  Huzurevi olarak hizmet verilmektedir.  Yaşlıların gelirlerinin  az olmaması durumunda özel huzurevlerinde hizmet almaları gerekmektedir. Devletin huzurevlerinden ücretsiz yararlanabilmesi için yaşlıların sosyal yoksunluk durumunda olmaları gerekir, ancak geliri olan  yaşlılar devlet  huzurevlerinde  kalabilmek için  ve ücret ödemeleri gerekir. Bu ücretler her sene değişiklik göstermektedir. Ödeme işlemi gerçekleşecekse yaşının alacağı hizmete göre fiyat belirlenmektedir. Fiyat içerisine alınan hizmetler yıllık üyelik aidatı gibi ücretler dahil edilmektedir.

 


Son Güncelleme: 18.12.2021 03:07
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