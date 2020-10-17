Husumetli ailelerin evlerinden cephanelik çıktı

Konya'da yaşanan olayda polis ekiplerine aralarında önceden husumet olan iki aile arasında kavga çıkma ihtimaline karşı silahlanma ve hazırlık yapıldığı ihbarı gitti.

İhbarı değerlendiren ekipler yaptıkları operasyon planı sonrasında düğmeye bastı.

Polis tarafından aralarında eskiden kalma husumet olduğu bilinen ve yakın zamanda kavga için silahlanarak hazırlık yaptığı iddia edilen ailerin evine eş zamanlı baskın yapıldı. Aile bireylerine ait ev ve iş yerlerini detaylı arayan ekipler gözlerine inanamadı. Yapılan aramalarda çok fazla silah, sopa, bıçak vb araç gereç ve mermiler bulundu. Tüm silah ve gereçlere el koyan polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı ve yasal işlem başlattı.

Diğer yandan Konya'da yapılan eş zamanlı operasyona Özel hareket ekipleri ve 100'den polis katıldı. Aile bireylerine ait birden fazla ev, iş yeri, tezgah gibi alanlarda detaylı aramalar yapıldı.

Polis olayla ilgili araştırmasını sürdüyor.

Kaynak :Sabah