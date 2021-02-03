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Hürriyet iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

Hürriyet iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Vatandaşlar Hürriyet’in iletişim numarası ve adresini araştırıyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:27
Hürriyet iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası
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Hürriyet müşteri hizmetleri numarası ve müşteri temsilcisi numarası merak ediliyor. Hürriyet müşteri hizmetleri çağrı merkezinin numarası 0 (850) 224 0 222’dir.

Şirketin mesai saatleri pandemi nedeniyle değişiklik gösterse de çağrı merkezi haftanın her günü sabah 09:00 ile 18:30 arasında açıktır. Hürriyet e-mail adresi ise okuriletisim@hurriyet.com.tr şeklindedir. Bu mail adresine istek ve şikayetler yazılmaktadır. Hürriyet şirketinin resmi adresi ise şu şekildedir;

 Hürriyet Dünyası, 2264. Sokak No:1 34204 Bağcılar / İstanbul

Hürriyet’in iletişim ve reklam formlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.hurriyet.com.tr/bizeulasin/

https://www.hurriyet.com.tr/reklamver/gazeteye-ilan-ver.html



Son Güncelleme: 03.02.2021 10:27
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Anahtar Kelimeler:
Hürriyetçağrı Merkezi
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