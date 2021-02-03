Hürriyet iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

Hürriyet müşteri hizmetleri numarası ve müşteri temsilcisi numarası merak ediliyor. Hürriyet müşteri hizmetleri çağrı merkezinin numarası 0 (850) 224 0 222’dir.

Şirketin mesai saatleri pandemi nedeniyle değişiklik gösterse de çağrı merkezi haftanın her günü sabah 09:00 ile 18:30 arasında açıktır. Hürriyet e-mail adresi ise okuriletisim@hurriyet.com.tr şeklindedir. Bu mail adresine istek ve şikayetler yazılmaktadır. Hürriyet şirketinin resmi adresi ise şu şekildedir;

Hürriyet Dünyası, 2264. Sokak No:1 34204 Bağcılar / İstanbul

Hürriyet’in iletişim ve reklam formlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.hurriyet.com.tr/bizeulasin/

https://www.hurriyet.com.tr/reklamver/gazeteye-ilan-ver.html