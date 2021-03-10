İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

Hucurat Suresi Kuran'da kaçıncı cüz sayfada sayfa kaçta?

Hucurat suresi Kur'an'da kaçıncı sayfada yer alır? Kaç ayetten oluşur? Haberin devamını okumak için tıklayın.

10 Mart 2021 Çarşamba 21:39
Hucurat Suresi Kuran'da kaçıncı cüz sayfada sayfa kaçta?
Takip Et:

Hucurat Suresi 18 ayetten oluşmaktadır. Medine yıllarının son demlerinde inmiştir. Arapça'da 'odalar' anlamına gelmektedir. Adı dördüncü ayetten gelir. Efendimiz (s.a.v.) ailesiyle beraber geçirdiği odaları kast etmektedir. 

Sure içeriğine genel olarak baktığımızda ahlak ve görgüden bahseder. Fetih Suresinden sonra indirildiğine inanılmaktadır. 

Kur'an-ı Kerim 114 sure, 6666 ayet, 30 cüz'den oluşur. Hucurat Suresi 26 cüz 516.sayfada yer almaktadır.

Sure'nin içeriğinde önemli bilgiler ve insanlığa ikazlar bulunmaktadır. Müslüman aleminin Allah'ın emirlerini yerine getirmesini buyurur. Kendilerine ve etrafındaki herkese ahlaka uygun davranması gerektiğini vurgular. Aralarında olan her şeye karşı adaletli bir dil takınmaları öğütlenir.

Surede başlıca konular: Allah'ın emirlerine karşı itaatkar olmak, 

İnsanların hatalarını başkasına söylememek ya da araştırmamak,

Arkasından konuşmamak,

Hakka girmeden çekinmek,

Küslerle barışılmalı,

İnsanlarla dalga geçmemek, herhangi bir isim takmamak.

Ahlakın ve edebin anahtarı olan suredir. Allah ve resulüne karşı sonsuz saygıda olma emredilir. 



Son Güncelleme: 10.03.2021 21:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hucurat SuresiKaçıncı CüzKuran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni uzaktan çalışma yönetmeliği maddeleri nelerdir?
Yeni uzaktan çalışma yönetmeliği maddeleri nelerdir?
Akkuyu Nükleer Güç Santrali nereye yapılıyor, nerededir?
Akkuyu Nükleer Güç Santrali nereye yapılıyor, nerededir?
Kahve Falında P harfi görmek ne anlama gelir? Falda P harfi görmenin anlamı
Kahve Falında P harfi görmek ne anlama gelir? Falda P harfi görmenin anlamı
Benim Yemeğim volovan nasıl yapılır? Volovan yapılışı ve malzemeleri
Benim Yemeğim volovan nasıl yapılır? Volovan yapılışı ve malzemeleri
Miraç kandilinde ne yapılır, nasıl ibadet edilir? Vesile-i Cemile Gecesi oruç tutulur mu?
Miraç kandilinde ne yapılır, nasıl ibadet edilir? Vesile-i Cemile Gecesi oruç tutulur mu?
Tevbe-i istiğfar duası nasıl okunur? Tövbe istiğfar ne demektir?
Tevbe-i istiğfar duası nasıl okunur? Tövbe istiğfar ne demektir?

Popüler Haberler

Hucurat Suresi Kuran'da kaçıncı cüz sayfada sayfa kaçta?
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha neden yok, diziden ayrıldı mı? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova dizisinden çıktı mı, geri gelecek mi?
Kuruluş Osman Dündar Bey tarihte nasıl öldü?
Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Yeni uzaktan çalışma yönetmeliği maddeleri nelerdir?
Kahve Falında P harfi görmek ne anlama gelir? Falda P harfi görmenin anlamı
TJK 10 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
10 Mart 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 10 Mart 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Rubato’dan online konseri ne zaman, saat kaçta? Robato online konseri nasıl, nereden izlenir?
Benim Yemeğim volovan nasıl yapılır? Volovan yapılışı ve malzemeleri
En güzel Miraç Kandili mesajları özleri 10 Mart Çarşamba
İhtiyaç sahibi ailelere maddi yardım formu doldur! Açık kapı maddi yardım başvuru formu
Eşlerin kredi notu birbirini etkiler mi?
Çukur Cengiz Erdenet kimdir? Gerçek adı nedir? Musa Uzunlar rol aldığı yapımlar
2021 hibe kredi veren devlet kurumları başvuru şartları ve adresleri
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Gerçek adı ne? Yağızhan Dikmen oynadığı diziler
Gökhan Özbolat kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Gökhan Özbolat darp videosu ile gündemde!
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2021 Boşanma dilekçesi ücretleri
Kuruluş Osman dizi oyuncusu Bala Hatun kimdir? Özge Törer hakkında bilgiler
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Akkuyu Nükleer Güç Santrali nereye yapılıyor, nerededir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.