Hucurat Suresi Kuran'da kaçıncı cüz sayfada sayfa kaçta?

Hucurat Suresi 18 ayetten oluşmaktadır. Medine yıllarının son demlerinde inmiştir. Arapça'da 'odalar' anlamına gelmektedir. Adı dördüncü ayetten gelir. Efendimiz (s.a.v.) ailesiyle beraber geçirdiği odaları kast etmektedir.

Sure içeriğine genel olarak baktığımızda ahlak ve görgüden bahseder. Fetih Suresinden sonra indirildiğine inanılmaktadır.

Kur'an-ı Kerim 114 sure, 6666 ayet, 30 cüz'den oluşur. Hucurat Suresi 26 cüz 516.sayfada yer almaktadır.

Sure'nin içeriğinde önemli bilgiler ve insanlığa ikazlar bulunmaktadır. Müslüman aleminin Allah'ın emirlerini yerine getirmesini buyurur. Kendilerine ve etrafındaki herkese ahlaka uygun davranması gerektiğini vurgular. Aralarında olan her şeye karşı adaletli bir dil takınmaları öğütlenir.

Surede başlıca konular: Allah'ın emirlerine karşı itaatkar olmak,

İnsanların hatalarını başkasına söylememek ya da araştırmamak,

Arkasından konuşmamak,

Hakka girmeden çekinmek,

Küslerle barışılmalı,

İnsanlarla dalga geçmemek, herhangi bir isim takmamak.

Ahlakın ve edebin anahtarı olan suredir. Allah ve resulüne karşı sonsuz saygıda olma emredilir.