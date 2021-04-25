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Huawei Y7a fiyatı ve özellikleri

Dünyaca ünlü Huawei telefon markası P Smart 2021 modelini yeniden markalayarak yeni versiyonu Huawei Y7a modelini tanıttı. Huawei markası sevenler ve telefon meraklıları Huawei’nin yeni çıkarmış olduğu Y7a merak ediyor. İşte Huawei Y7a fiyatı ve özellikleri detaylı bilgi haberimizde yer alıyor.

25 Nisan 2021 Pazar 17:21
Huawei Y7a fiyatı ve özellikleri
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Dünyaca ünlü Çin markası Huawei telefon 2021 yılı ile P Smart modelini yeniden tanımlayarak yeni versiyon Y7a modelini tanıttı. Delikli ekran tasarıma sahip olan Huawei Y7a, orta seviye akıllı telefon olurken aynı zamanda dörtlü arka kamerası bulunmaktadır. Huawei telefon markası gücünü Kirin 710A yonga setinden alırken güzel tasarıma sahip telefon 22,5W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh kapasiteli batarya ile birlikte geliyor.

Huaewi Y7a teknik özellikleri

Yeni çıkan Huawei Y7a teknik özelliklerini merak eden kişiler dev marka Huawei telefonunu araştırıyor. İşte yeni versiyonu ile karşımızda olan Huawei Y7a tasarım özellikleri, ekran özellikleri, kamera özellikler, batarya özellikleri ve donanım özellikleri ve güncel fiyatı haberimizde

Huawei Y7a Tasarım özellikleri

 Akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Y7a, kamere deliğine sahiptir. Ekranlın üst ve yan çerçeveleri ince olurken alt çerçeve diğer kenarlara göre daha kalın. Telefonun arka kısmında sol üst bölümde büyük kamera modülü bulunmaktadır. Telefon burada dörtlü kamera imkânı sunarken aynı zamanda LED flaşta sunuyor.

Huawei telefon markası parmak izini diğer telefonlardan farklı olarak cihazın yan tarafına koymaktadır. Bağlantı noktası USB Type-C tercih edilirken modelde 3,5mm kulaklık girişi bulunmaktadır. Yeni versiyon telefon siyah, altın ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunuyor.

Huawei Y7a ekran özellikleri

Huawei Y7a modeli, 6,67 inç boyutunda ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekran ile birlikte geliyor. Ekran 20:9 boy oranına sahipken cihazın ekran/gövde oranının %90,3 seviyesindedir.

Huawei Y7a kamera özellikleri

Huawei Y7a 8MP, f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir özçekim kamerası sunmaktadır. Muhteşem kamera ile 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Telefonun arkasında yer alan dörtlü kamera ise 48MP geniş açılı ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik algılayıcı sensör ve 2MP makro kamera olarak çekim özelliği sunmaktadır. Cihazın ana kamerası ise 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz.

Huawei Y7a batarya özellikleri

5.000mAh kapasiteye sahip olan kaliteli marka, batarya ile birlikte 22,5W hızlı şarj desteği de sunuyor. Hızlı şarj sayesinde kısa sürede telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

Huawei Y7a donanım özellikleri

Gücünü Kirin 710A yonga setinden alan telefonda ek olarak 4 GB RAM bulunmaktadır. Depolama 4GB ve 128GB olmak üzere iki depolama alanı sunulurken MicroSD kart desteği veriyor. Android 10 tabanlı EMUI 10.1 sürümü ile çıkan telefonda cihazda Google uygulamaları ve servisleri bulunmamaktadır.

Huawei Y7a özellikleri:

  • Ekran: 6,67 inç, 1080 x 2400p, IPS LCD
  • İşlemci: Kirin 710A
  • RAM: 4GB
  • Depolama: 64GB / 128GB
  • Ön Kamera: 8MP
  • Arka Kamera: 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik algılayıcı sensör, 2MP makro kamera
  • Batarya: 5.000mAh, 22,5W hızlı şarj
  • Boyutlar: 165,65 x 76,88 x 9,26 mm
  • Ağırlık: 206 gram
  • İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1
  • Renkler: Siyah, Altın, Yeşil

2021 güncel Huawei Y7a fiyatı:

  • 4GB RAM + 128GB dahili depolama: €160

 

 

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:21
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Anahtar Kelimeler:
HuaweiTelefonY7aözellik
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