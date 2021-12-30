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HSBC kredi kartı başvurusu nereden yapılır ?

Kredi kartları doğru kullanıldığı zaman ödeme kolaylığı sağlar. HSBC bankasının kredi kartı başvuruları araştırılmaktadır. HSBC kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Bu haberimizde HSBC kredi kartı başvurusuna dair merak edilenleri sizler için derledik. İşte HSBC kredi kartı başvurusu detayları...

30 Aralık 2021 Perşembe 18:01
HSBC kredi kartı başvurusu nereden yapılır ?
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Kredi kartı ile taksitli ödeme yapabilirsiniz, bu da yüksek ücret ödemenizi kolaylaştırır. Dikkatli kullanım ile kredi kartlarının büyük faydaları vardır. Özellikle son zamanlarda online alışveriş seçenekleri artmış ve insanlar artık kredi kartı kullanmaya başlamıştır. HSBC'nin sunduğu kredi kartlarının da birçok avantajı var. HSBC müşterisi olmasanız bile kolayca kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz. HSBC kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

HSBC kredi kartı başvurusu

HSBC müşterisi olmasanız bile  HSBC kredi kartı başvurusunda bulunabilir ve üye firmalardan taksitli alışveriş gerçekleştirebilirsiniz.Kredi kartınız ile ilgili işlemleri intenet ve mobil bankacılığı rahatlıkla kullanabilir, şubeye gitmeden bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz. HSBC kredi kartına başvurmanın birkaç yolu vardır. Gerekirse şubeye gidebilir veya online başvuru  gerçekleştirebilirsiniz.  HSBC kredi kartları şu şekildedir;

HSBC Concept

HSBC Advance Classic

HSBC Advance Gold

HSBC Advance Platinum

HSBC Premier

  • HSBC Premier kredi kartı başvurusu için ilk olarak HSBC Premier müşterisi olmanız gerekmektedir. Detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.hsbc.com.tr/

Şubeden HSBC kredi kartı başvurusu

HSBC banka şubelerinden kredi kartı başvurunda bulunabilirsiniz. Bankada müşteri temsilcisi, sizin gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığınıza bakacaktır. Kredi notunuz ,kredi kartı alırken önemli bir kriterdir. Kredi notunuz eğer düşükse başvurunuz kabul edilmeyebilir ya da düşük limitli bir kredi kartı size sunulur. Sizinle ilgili yasal takip söz konusuysa başvurunuz kabul edilmez. Gelir durumunuz da kredi kartı limitinizi belirler. Herhangi bir sorun yoksa kredi kartınız size 1 hafta içerisinde verilir.

Müşteri hizmetlerinden HSBC kredi kartı başvurusu

Bankaya gitmeden müşteri hizmetlerinden HSBC kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında sistemde bilgilerinizde eksiklik varsa bankaya gitmeniz gerekebilir. HSBC’nin müşteri hizmetleri numarası 0 850 211 0111’dir. Bu numarayı aradıktan sonra 1-4 -2 şeklinde tuşlama yaparak kredi kartı başvuru yapabilirsiniz. Ek kart çıkartacak iseniz 1-4-3 şeklinde tuşlama yapmanız gerekiyor. Kredi kartı ile ilgili kurye sorgulaması için  1-4-5 tuşlamasını yapın.

İntenet bankacılığından HSBC kredi kartı başvurusu

HSBC’nin intenet bankacılığından da HSBC kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. https://www.hsbc.com.tr adresine giderek,intenet bankacılığı kısmına girmeniz gerekiyor. Buradan kendinize uygun seçeneği seçerek kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz.

Mobil bankacılık üzerinden HSBC kredi kartı başvurusu

Mobil bankacılık üzerinden de HSBC kredi kartı başvurusu yapılır. HSBC mobil bankacılık uygulaması IOS ve Android ile uyumlu şekildedir. Uygulamaya girdikten sonra gerekli bölümlerden kredi kartı başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz girmeniz gerekiyor.Başvurunuz kabul edilirse HSBC kredi kartınız sizlere ulaştırılır.


Son Güncelleme: 30.12.2021 18:01
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