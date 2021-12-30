Türkiye’nin önemli bankalarından birisi olan HSBC, müşterilerinin her türlü bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Birçok kişi ise HSBC adına hesap açmanın veya mevcut hesaplarını kapatmanın yollarını aramak üzere intenet üzerinden araştırmalar yapmayı sürdürüyor. Peki HSBC hesabını açma veya kapama işlemleri nasıl gerçekleştirilir?

HSBC Hesabı Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

HSBC hesabı açmak isteyen vatandaşlar HSBC’nin şubelerine gitmenin yanında intenet bankacılığı, mobil bankacılık, SMS veya müşteri hizmetleri numarasına başvurarak işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Fakat vadesiz bir hesap açılması için mutlaka HSBC şubelerine gidilmesi gerekiyor.

HSBC Hesabını Kapama İşlemi Nasıl Yapılır?

HSBC ile yollarını ayırmak isteyen vatandaşların da bu işlemlerini gerçekleştirmesi çok kolaydır. Hesabı iptal işlemine uygun olanlar HSBC şubelerine giderek kapatma dilekçesi vererek hesaplarını kapatabilirler.