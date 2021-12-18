HSBC bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Kredi kartı ve banka kartı kullanan kişiler hesaplarının detaylarına nasıl ulaşacağını merak etmektedir. Bankaların, sunduğu hizmetlerle hesap bakiyesi ve kart detaylarına ulaşabilmektesiniz. HSBC bankasını kullanan müşteriler, bakiye sorgulama işlemlerini araştırmaktadır. HSBC bakiye sorgulama nasıl yapılır?
HSBC bakiye sorgulama
HSBC kartı ve kredi kartı kullanıyorsanız bankanın sunduğu birçok hizmetten yararlanabilirsiniz. Ayrıca hesap bilgilerinize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Gerekirse banka şubesine giderek istediğiniz konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Ancak teknoloji geliştikçe ve fırsatlar arttıkça bilgilerinize 7 gün 24 saat istediğiniz zaman istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Telefon, SMS, intenet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi çeşitli işlem ve bakiye sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir, HSBC ve SMS Bank üzerinden bakiye sorgulaması yapabilirsiniz. Bu hizmeti kullanarak mevcut bakiyeniz hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu hizmetten yararlanabilmeniz için kullandığınız hattın Turkcell olması ve hesabınızda kayıtlı olması gerekmektedir. Kredi kartı ekstre bilgileriniz için telefonunuzun mesaj kısmına EKSTRE yazıp kartın son 6 hanesini yazıp 4477'ye göndermeniz yeterlidir.
HSBC müşteri temsilcisi
HSBC intenet bankacılığı
HSBC’nin intenet bankacılığı üzerinden de bakiye sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamayı daha önce kullanmadıysanız şifre almanız gerekir. Giriş işlemini gerçekleştirdikten sonra hesaplarına ait detaylara ulaşabilirsiniz.