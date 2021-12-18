HSBC bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Kredi kartı ve banka kartı kullanan kişiler hesaplarının detaylarına nasıl ulaşacağını merak etmektedir. Bankaların, sunduğu hizmetlerle hesap bakiyesi ve kart detaylarına ulaşabilmektesiniz. HSBC bankasını kullanan müşteriler, bakiye sorgulama işlemlerini araştırmaktadır. HSBC bakiye sorgulama nasıl yapılır?

HSBC bakiye sorgulama

HSBC kartı ve kredi kartı kullanıyorsanız bankanın sunduğu birçok hizmetten yararlanabilirsiniz. Ayrıca hesap bilgilerinize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Gerekirse banka şubesine giderek istediğiniz konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Ancak teknoloji geliştikçe ve fırsatlar arttıkça bilgilerinize 7 gün 24 saat istediğiniz zaman istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Telefon, SMS, intenet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi çeşitli işlem ve bakiye sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir, HSBC ve SMS Bank üzerinden bakiye sorgulaması yapabilirsiniz. Bu hizmeti kullanarak mevcut bakiyeniz hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu hizmetten yararlanabilmeniz için kullandığınız hattın Turkcell olması ve hesabınızda kayıtlı olması gerekmektedir. Kredi kartı ekstre bilgileriniz için telefonunuzun mesaj kısmına EKSTRE yazıp kartın son 6 hanesini yazıp 4477'ye göndermeniz yeterlidir.

HSBC müşteri temsilcisi

HSBC intenet bankacılığı

Ayrıca bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 0850 211 0 111 numaralı hattı arayarak da bakiye sorgulama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Telefon bankacılığı şifreniz ile kimlik numaranız bu işlem için gerecektir. Kredi kartı limitinizi öğrenmek için sırasıyla 1-1 2 tuşlamasını yapmanız gerekir. Hesap özeti için sırasıyla 1-1-1 ve ekstre bilgisi için sırasıyla 1-14 tuşlamasını yapmanız gerekmektedir. Hesap özetini öğrenmek için 2-1-1 tuşlamasını yapın. Hesap hareketleri için 2-1-2 tuşlaması yapılmalıdır.

HSBC’nin intenet bankacılığı üzerinden de bakiye sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamayı daha önce kullanmadıysanız şifre almanız gerekir. Giriş işlemini gerçekleştirdikten sonra hesaplarına ait detaylara ulaşabilirsiniz.

http://www.hsbc.com.tr/