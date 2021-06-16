Hortum tehlikesi!

Sabah sıralarında Serik’e bağlı olan Boğazkent Mahallesi’nde gerçekleşen sağanak yağmurun peşine hortum olayı meydana geldi. Sahil tarafında deniz civarında gelişen hortum, Manavgat ilçesinin İlarma sahili tarafına doğru yöneldi ve etkisini yitirdi.

Olayı kendi kamerasıyla kaydeden Nahit Toklu,” Saat 06.30 civarında şimşekle beraber yağmur oluştu. Kendi balkonuma çıktığımda deniz tarafında hortumu gördüm. Hemen görüntüye alma fikri geldi. Yaklaşık 20 dakika kadar devam etti. Daha önceden de buna benzer bir olayı yaşamıştım” ifadelerini kullandı.