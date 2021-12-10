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Horlamanın bir tedavisi var mı? Horlama nasıl geçer?Horlama belirtileri nelerdir ?

Horlama halk arasında sık rastlanan bir sorundur. Horlama neden olur? Uykuda rahatsız edici ve sağlıksız bir uykuya sebep olan horlama neden kaynaklanır? Tedavisi var mı? Detaylar haberimizde.

10 Aralık 2021 Cuma 23:21
Horlamanın bir tedavisi var mı? Horlama nasıl geçer?Horlama belirtileri nelerdir ?
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Halk arasında yaygın olarak görülen horlama kalitesiz bir uykuya ve bundan dolayı da dinlenemeden uyanmaya sebep olmaktadır. Daha çok erkekler arasında görülen horlamada normal solunum için daha çok efor sarf ederiz. Bu sadece sorunu yaşayan kişiyi değil aynı zamanda yanında olan insanları da etkilemektedir.

Horlamaya sebep olan şey nedir?

Horlamanın genel tanımı uyku esnasında solunum yolundaki boşluğun yutak alanındaki ağız, burun ve boğaz arkasındaki yumuşak dokunun gevşemesiyle oluşan hava yolundaki daralma esnasında ortaya çıkan hırıltılı sestir. Bu ses bazen o kadar yüksek çıkar ki kişi kendi sesine uyanabilir.

Gece uyuduğumuz esnada boyunda ve baştaki hava yolları gevşer ve daralır. Buda nefes hızını fazlalaştırır. Buradaki yumuşak doku bu hızlanmadan etkilenerek titreşir ve buda sese sebep olur. Bu durum tekrarlanmaya devam ettikçe hava yollarının açık kalma fonksiyonunu zayıflatır. Bu ise sesin daha şiddetli bir şekilde çıkmasına sebep olur.

Horlamanın belirtileri nelerdir?

Horlama tıbbi olarak obstrüktif uyku apnesi ismiyle bir uyku bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.  Ancak her horlamanın temel sebebi bu olmayabilir. Bazen gribal enfeksiyonlarda ortaya çıkan burun tıkanıklığı veya burunda oluşan et sebebi ile de kişi horlayabilir. Horlama şikayeti ile doktora başvurmak için şu etkenlerin horlamaya eşlik edip etmediğine dikkat edilmesi gerekir. Horlama ile birlikte;

Gündüz uykusuzluk, başta ağrı, sinirlilik hali, odaklanmada noksanlık, hatırlamada problem yaşama, boğazda ağrı, ağızda kuruluk, yüksek tansiyon ve kalp ritminde bozukluk.

Horlama probleminin çözümü için ne gibi önlemler alınabilir?

Horlama için kesin sonuç veren bir tedavi söz konusu değildir. İnsanlar genel olarak bunu tam bir sağlık problemi olarak algılamazlar. Ancak uyumalarına rağmen dinlenememeleri ve  bununla birlikte horlamalarının ilişkilerini etkilemesi ile doktora başvururlar. Çözüm olarak ise genelde önerilen şeyler alkol ve sigara kullanımını bırakması, kilolu olan insanlar için kilonun sebep olduğu düşünülerek kilo vermeler ya da daha yüksek bir yastıkta uyunması tavsiye edilir.

Horlama için üretilen çeşitli ürünler bulunmaktadır. Burun bandı ve ağız koruyucu bunlardandır. Bir başka cihaz ise  CPAP adlı bir cihazdır. Bu cihazı bir hava makinesi olarak tanımlayabiliriz. Ana amaç solunum yollarının kapanmasını önlemektir. Bu sebeple bu makine vasıtasıyla hastaya basınçlı hava verilir ve nefes alması kolaylaştırılır. Bütün bu yolları deneyen hastalar hala bir çözüme ulaşamamışsa doktor ameliyatı önerebilir. Ancak ameliyatta kesin bir çözüm değildir çünkü birkaç yıl geçerli olan bir iyileşme söz konusudur ve ameliyatın mevcut yan etkileri fazladır. Bu yüzden ameliyat genelde önerilmez.


Son Güncelleme: 10.12.2021 23:21
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HorlamaHorlamatedavisiUykuUykuapnesi
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