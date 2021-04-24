Homunculus film oyuncuları ve konusu

2021 Japon yapımı olan Homunculus, fantastik ve gizem severler için adeta merakla beklenen film oldu. Fantastik severlerin intenette sıkça arattığı filmin konusu ve oyuncuları merak edilenler arasında yerini korumaya devam ediyor. Bizde siz değerli okuyucularımız için merak edilen her şeyi haberimizde derledik!

2 Nisan 2021'de Japonya'da gösterime girerek en beğenilen filmler arasında oldu. 1 saat 55 dakika süren filmin izleyenleri, filmin dakikalarının nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyledi. Netflix aracılığıyla da 22 Nisan 2021'de gösterime giren film, kısa sürede izleyecisinden olumlu dönüşler aldı. Beğenilen film, Netflix'de izlenmeye devam ediyor. IMDB puanı ise 5.8 oldu.

Filmin yönetmeni Takashi Shimizu ve senaristi Hideo Yamamoto'dur. Başrol oyuncuları ise; Gô Ayano – Susumu Nakoshi, Anna Ishii – Kadın lise öğrencisi, Ryô Narita – Manabu Ito, Yukino Kishii – Gizemli Kadın, Marika Yamakawa – Homnculus, Seiyô Uchino – Kumicho'dur. Orijinal dili Japonca olan film, farklı dillerde alt yazı ve çevirileri mevcuttur.

Evsiz ve kimsesiz olarak hayatını geçiren bir adam, bir şirketin kobayı olmayı kabul ediyor. İş bundan sonra değişiyor. Kobay olarak bunun sayesinde güç kazanan ve eski hayatını görmesine sebep oluyor.

Filmin fragmanı burada: https://www.youtube.com/watch?v=uGs2znxT7XM