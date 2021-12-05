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Holmes & Watson filminin konusu ve yorumu

Dünyaca ünlü Dedektif Sherlock Holmes ve onun hikayeleri... Artık kendisinin ve Doktor Watson’ın hakkında her şeyi duymayan kalmamıştır. Bu içeriğimizde, 2018 yılında vizyona girmiş Holmes & Watson filminin konusu, yorumu ve daha birçok merak edilen konularla sizlerleyiz. Bu inceleme yazısında Holmes & Watson filminin konusu, yorumu, incelemesi, IMDb puanı gibi aklınıza takılacak birçok sorunun yanıtlarıyla karşılaşacaksınız.

05 Aralık 2021 Pazar 13:08
Holmes & Watson filminin konusu ve yorumu
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Arthur Conan Doyle sağ olsun, yıllardır sinema ve dizi dünyasına bıraktığı karakterle, çeşitli kurgu ve oyuncularla Sherlock Holmes ve John Watson ile yatıp kalkar olduk. “Dedektif” kelimesinin karşılığını adeta bu isimlerle öğrendik. Bunun yanı sıra suç ve polisiye olaylarının fantastik dünyasıyla tanışarak bu gizemli ve birbirinden karışık hikayelerin birer ortağı haline geldik. Her ne kadar yıllarca karşımıza benzer şemalarla karşımıza birçok proje çıksa da hepsinde pozitif duygularla ayrılmayı da bildik.  

Sizlerin düşüncelerini bilemem.  Ancak Sherlock karakterini izlerken gerilmemiz, heyecanlanmamız ve aynı zamanda bunları yaşarken bir yandan da aydınlatıcı düşüncelere kapılmamız gerekmektedir. Kendisinin karanlık ama dahiyane fikirleriyle birlikte kendimizi başka evrenlere seyahat ederken bulmamız, bunun yanı sıra karmaşık olaylar silsilesi içerisinde kendimizi de olay örgüsünde yer bulmamız icap etmektedir. Bundan dolayı kendisinin komedi ile iç içe olduğu bir kurguyla görmek oldukça gereksizdir. İki karaktere hayat veren isimler Will Ferrell ve John C. Reilly gibi komedi duayenleri olması da hiçbir fayda sağlamamaktadır.  

İkili bugünlerde yine dava yeni bir dava içerisine sürüklense de beceriksizlikleri ve sakarlıklarıyla ortalığın altını üstüne getirmeyi başarmaktadırlar. İkilinin muhteşem uyumu yine ön plana çıkmasına karşılık uyum kavramı tencere-kapak benzetmesi ile gün yüzüne çıkmaktadır.

IMDb: 3,9  

Film Oyuncu Kadrosu ve Diğer Karakterler:   

  • Will Ferrell – Sherlock Holmes 
  • John C. Reilly – Dr. Watson 
  • Rebecca Hall – Grace Hart 
  • Rob Brydon – Inspector Lestrade 
  • Kelly Macdonald – Mrs. Martha Hudson  
  • Lauren Lapkus – Millicent  
  • Pam Ferris – Queen Victoria  


Son Güncelleme: 05.12.2021 13:08
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