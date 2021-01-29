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Hollandez sosu nasıl yapılır? Hollandez sosu tarifi ve malzemeleri

Fransız sosları arasında meşhur olan Hollandez sosu ülkemizde birçok yemekte kullanılmaktadır. Hollandez sos; yumurta, tereyağı, limon suyu ve karabiberden oluşur. Kahvaltı tariflerinde de yaygın olarak kullanılan Hollandez sosunun önemli bir bileşeni, yumurta sarısı ve tereyağının iyi bir karışımıdır. İşte Hollandez sosunun tarifi ve sofralarınıza lezzet katacak malzemeler ...

29 Ocak 2021 Cuma 17:22
Hollandez sosu nasıl yapılır? Hollandez sosu tarifi ve malzemeleri
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Hollandez sosu hem kahvaltılık yemeklerde hem de tariflerde kullanılır. Yumurta, tereyağı, limon suyu ve karabiber ile Hollandez sosunun tarifi çok pratiktir. Sadece malzemeleri hazırlayın ve tereyağını yakmadan eritin. İşte Hollandez sosu tarifi...

Hollandez sosu malzemeleri

125 gr tereyağı

3 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı soğuk su

Yarım çay kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu

Yarım çay kaşığı tane karabiber

Hollandez sosu tarifi yapılışı

Hollandez sosunun püf noktalarından biri malzemeleri iyi karıştırmaktır. Önce suyu bir tencerede ısıtın.

Küçük bir tencerede tereyağını eritin. Ama ateşi azaltın ve yanmadan eritin. Eritilmiş tereyağını süzgeçten geçirin ve ısınmasını bekleyin.

Yumurtanın sarısını, limon suyunu ve soğuk suyu bir kaseye dökün ve ısıtılmış suyun üzerine koyun. Bir çırpma teli ile devamlı karıştırınız.

Yaklaşık 3 dakika sonra, sarısı kremsi hale geldiğinde kaseyi mutfak tezgahının üzerine koyun. Çırpılmış yumurta sarılarını bir süre ısıtmaya bırakın. Ardından eritilmiş tereyağını yumurta sarısıyla karıştırın.

Sos krema kıvamına gelince tuz ve karabiber ekleyin. Son karıştırmadan sonra Hollandez sosu hazırdır.

Hollandez sosu nerelerde kullanılır?

Hollandez sosu kahvaltıda, sebze ve balık yemeğinde kullanılabilrir.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 17:22
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Anahtar Kelimeler:
HollandezSos
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