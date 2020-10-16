Hollanda vize başvuru formuna nereden ulaşılır? Hollanda vize başvuru formu

Hollanda’ya gitmek isteyen kişilerin sahip olması gereken Hollanda vizesi için başvurular Hollanda Konsolosluğu tarafından yapılmaktadır. Peki Hollanda vizesi başvuru formu nerede bulunur? Hollanda vize başvuruları nereye yapılıyor?

Hollanda vizesi başvuru formu, Hollanda Konsolosluğundan doğrudan alınabildiği gibi intenet sitesinden ve Hollanda vizesi veren şirketlerden alınabilmektedir. İntenetten indirilen veya konsolosluktan alınan form eksiksiz ve doğru biçimde doldurularak teslim edilmelidir.

Hollanda Vizesi Almak İçin Gerekli Belgeler

Pasaportta en az iki boş sayfa

Pasaportun en çok on yıllık olması ve en az üç ay daha geçerli olması

18 yaşından küçükler için aile bireyleri ile başvuru yapması gerekmektedir. Ayroca Konsolosluklar resmi tatil günlerinde izinlidir.

Hollanda Vizesine Başvuru Nasıl yapılır?

Hollanda vizesine başvurmak için parmak izi alınması gerekmektedir. Ayrıca 3 aydan fazla olacak olan vize başvurularında büyükelçilik ve konsolosluklara gidilmesi gerekiyorken 3 aydan az olanlar için vize danışma merkezlerinden yapılabilmektedir.

Hollanda Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Hollanda vizesi bir hafta ile iki hafta arasında çıkmaktadır. Ancak tatillere denk geldiği zaman bu süre biraz daha uzayabilmektedir.

Vize Ücreti Kaç TL?

Hollanda vize ücreti sürekli olarak düzenlenmektedir. 2020 yılı için Hollanda vize başvuru ücreti 392 TL olarak belirlenmiştir.