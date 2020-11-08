Hocalı Katliamı nedir? Hocalı katliamı tarihi

Azerbaycan’ın işgal altında bulunan topraklarını kurtarması, Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybeden insanların intikamının alınmasında büyük önem arz ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesinin merkezi sayılan Şuşa’nın kurtarıldığını ifade etmesi sonrasında “Hocalı’nın intikamı alındı” açıklamasında bulundu. Aliyev’in bu açıklaması sonrasında Hocalı Katliamı ile ilgili araştırmalar başladı.

Hocalı Katliamı Nasıl Oldu?

1991 senesinde Sovyetler Birliği’nin dağılması ile beraber Ermeniler ablukaya aldıkları Hocalı’yı ele geçirebilmek için harekete geçmiştir. Aylar boyunca devam eden saldırılar sonucunda 1992 senesinde Ermeniler bir gece bölgeyi üç koldan kuşatmıştır. Gece karanlığında Hocalı’da yapılan katliam 26 Şubat tarihinde gün yüzüne çıkarak Dünya’nın en insan dışı katliamı olarak tarihe yazıldı. Toplu şekilde öldürülen insanlar, derisi yüzülen insanlar, kafası kesilen insanlar ve hamile kadınların öldürülmesi gibi birçok insan dışı eylem gerçekleştirilen Ermeniler’e karşı tüm Türkler o günden beri nefretle bakmaktadır.

Sovyet Rus ordusunun o dönem Hankendi’nde yer alan 366. Motorize alayının da Hocalı Katliamı’nda Ermeni güçlerine destek olduğu ifade edilenler arasında yer almaktadır. Ermeniler bu alayın araçlarını kullanarak Hocalı’yı top atışına tuttukları bildirilmektedir. Azerbaycan Askeri Savcılığı tarafından yapılan bildirilere göre 366. Motorize alayından 18 subay ve asker bizzat katliamda yer almıştır. DöneminSavunma Bakanı Sarkisyan verdiği bir röportajda “Hocalı'dan önce Azerbaycanlılar Ermenilerin sivillere dokunmayacağını düşünüyordu. Biz bu algıyı kırdık” sözlerine yer vermesi, Ermenilerin katliamı kabullendiklerinin bir göstergesidir.

Hocalı’da yaşanan katliam 1949 Cenevre Sözleşmelerinin, Birleşmiş Milletlerin Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi birçok sözleşmenin ihlal edildiğini ifade eden Azerbaycan suçluların cezalandırılması istiyor.

Elde edilen resmi bilgilere göre Hocalı Katliamı’nda savunmasız durumdaki 106 tanesi kadın, 70 tanesi yaşlı ve 63 tanesi çocuk olacak şekilde 613 Azerbaycan vatandaşı katledilmiştir. Diğer yandan ise 487 kişi katliamda ağır yaralı bir şekilde kurtulmuştur. Ermeniler 1275 kişiyi esir alırken bunların 150’sinden şimdiye kadar hiç haber alınamadı.