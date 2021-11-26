Hizmetçi maaşları ne kadar? 2021 yılında hizmetçi maaşları ne kadar oldu?

Ülkemizde ev işlerini yapan, evde odaları temizleyen, yemek pişiren, servis yapan, bulaşıkları yıkayan ve ev içinde diğer ek işleri yapan kişilere hizmetçi denmektedir. Hizmetçilik işlerini yapmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konular arasında hizmetçi maaşları almaktadır. 2021 yılında ülkemizde hizmetçi maaşları ortalama 3 bin 50 TL’dir. Hizmetçi olmak için okur yazar olmak yeterlidir. Hizmetçiler evlerde, otellerde ve iş yerlerinde çalışabilir. Türk Meslekler sözlüğünde Hizmetçi mesleğini meslek kodu ise 9111.01’dir.
Hizmetçi hangi işleri yapar?
- Mobilyaların tozunu alır, yerleri ve yerdeki halıyı kilimi vb. süpürür ve temizler, pencere camlarını yıkar ve siler,
- Yatakları düzeltir ve çarşafları değiştirir,
- Gıda malzemelerini yıkar, soyar, doğrar ve pişirir ya da hazırlar,
- Bulaşıkları yıkar ve eşyaları temizler,
- Yemek masasını hazırlar ve yemekleri servis yapar,
- Çarşaf, çamaşır gibi eşyaları el veya makine ile yıkar, onarmak gerekirse onarır ve ütü yapar,
- Telefonlara ya da kapı ziline bakar,
- Evde varsa kedi, köpek gibi hayvanları besler, evcil hayvanlar için yiyecek ve diğer malzemeleri, satın alır.
Son Güncelleme: 26.11.2021 22:02