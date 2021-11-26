Hizmetçi maaşları ne kadar? 2021 yılında hizmetçi maaşları ne kadar oldu?

Ülkemizde ev işlerini yapan, evde odaları temizleyen, yemek pişiren, servis yapan, bulaşıkları yıkayan ve ev içinde diğer ek işleri yapan kişilere hizmetçi denmektedir. Hizmetçilik işlerini yapmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konular arasında hizmetçi maaşları almaktadır. 2021 yılında ülkemizde hizmetçi maaşları ortalama 3 bin 50 TL’dir. Hizmetçi olmak için okur yazar olmak yeterlidir. Hizmetçiler evlerde, otellerde ve iş yerlerinde çalışabilir. Türk Meslekler sözlüğünde Hizmetçi mesleğini meslek kodu ise 9111.01’dir.

Hizmetçi hangi işleri yapar?