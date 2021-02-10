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Hızır orucu niyet ve duası nasıl olur? 2021 Hızır orucu tarihleri

Genellikle Aleviler tarafından tutulan Hızır orucunun, 2021 yılında hangi tarihlere denk geldiği ve bilmeyenler tarafından Hızır orucunun ne olduğu büyük merak konusu oldu. Tüm detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 15:57
Hızır orucu niyet ve duası nasıl olur? 2021 Hızır orucu tarihleri
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Alevi olan kişiler tarafından her yıl tutulan Hızır orucu, toplam 3 gün sürmektedir. Oldukça fazla kişi tarafından Hızır orucu bilinmekte ve tutulmaktadır. Hızır orucu,Hızır Peygamber’e adanan bir ibadettir. Bu yıl ise  oruç saatleri oldukça merak edilmiş ve araştırma konusu olmuştur. 

HIZIR ORUCU NEDİR?

Aleviler tarafından  tutulan Hızır orucunun ne olduğunu merak edenler olabilir. 

Nuh Peygamber’in gemisi fırtınaya yakalandığında gemide bulunan kişiler dua etmeye ve Allah’a yalvarmaya başlamışlardır. Allah bu duaları kabul etmiş ve fırtınayı dindirmiştir. O günden sonra insanlar şükür olarak 3 gün oruç tutmaya başlamışlardır. 

HIZIR ORUCU DUASI 

Oruç tutmaya başlanırken‘ Niyet ettim Allah rızası ,peygamber himmeti,,velayet şefaati için Hızır orucu tutmaya. Allah kabul etsin’ denmektedir. Oruç açılırken ise ‘Bismişah, Allah Allah, Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkına,dertlerimize derman,hastalarımıza şifa,dilden dileklerimiz,gönülden muratlarımız için, dara,zora yetişen Hızır için,Hızır orucunu açmaya, Gerçeğe Hu! Eyvallah,Allah Allah’ denmektedir. 

NE ZAMAN TUTULMAKTADIR?

3 gün boyunca tutulacak olan oruç tarihleri 2021 yılında hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Genellikle Aleviler tarafından tutulan bu oruç alsında Hızır peygambere adanmış fakat diğer insanlarda bu orucu tutmaya başlamışlardır. Peki hangi tarihlerde bu oruç tutulacak?

  Miladi takvimde  bu tarihler 13-15 Şubat’a denk gelmektedir. 

ORUÇ AÇMA SAATLERİ 

İstanbul;                               İzmir;                  Ankara;

13 Şubat ; 18:49                  19.00                  18.35

14 Şubat : 18:50                  19.02                   18.36

15 Şubat : 18:52                  19.04                   18.38

 

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 15:57
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Anahtar Kelimeler:
HızırOruç
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