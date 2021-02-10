Hızır orucu niyet ve duası nasıl olur? 2021 Hızır orucu tarihleri

Alevi olan kişiler tarafından her yıl tutulan Hızır orucu, toplam 3 gün sürmektedir. Oldukça fazla kişi tarafından Hızır orucu bilinmekte ve tutulmaktadır. Hızır orucu,Hızır Peygamber’e adanan bir ibadettir. Bu yıl ise oruç saatleri oldukça merak edilmiş ve araştırma konusu olmuştur.

HIZIR ORUCU NEDİR?

Aleviler tarafından tutulan Hızır orucunun ne olduğunu merak edenler olabilir.

Nuh Peygamber’in gemisi fırtınaya yakalandığında gemide bulunan kişiler dua etmeye ve Allah’a yalvarmaya başlamışlardır. Allah bu duaları kabul etmiş ve fırtınayı dindirmiştir. O günden sonra insanlar şükür olarak 3 gün oruç tutmaya başlamışlardır.

HIZIR ORUCU DUASI

Oruç tutmaya başlanırken‘ Niyet ettim Allah rızası ,peygamber himmeti,,velayet şefaati için Hızır orucu tutmaya. Allah kabul etsin’ denmektedir. Oruç açılırken ise ‘Bismişah, Allah Allah, Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkına,dertlerimize derman,hastalarımıza şifa,dilden dileklerimiz,gönülden muratlarımız için, dara,zora yetişen Hızır için,Hızır orucunu açmaya, Gerçeğe Hu! Eyvallah,Allah Allah’ denmektedir.

NE ZAMAN TUTULMAKTADIR?

3 gün boyunca tutulacak olan oruç tarihleri 2021 yılında hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Genellikle Aleviler tarafından tutulan bu oruç alsında Hızır peygambere adanmış fakat diğer insanlarda bu orucu tutmaya başlamışlardır. Peki hangi tarihlerde bu oruç tutulacak?

Miladi takvimde bu tarihler 13-15 Şubat’a denk gelmektedir.

ORUÇ AÇMA SAATLERİ

İstanbul; İzmir; Ankara;

13 Şubat ; 18:49 19.00 18.35

14 Şubat : 18:50 19.02 18.36

15 Şubat : 18:52 19.04 18.38