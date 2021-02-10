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Hızır orucu kaç gün tutulur? Hızır oruçları saat kaçtan kaça kadardır, ne zaman açılır?

Alevi inancına göre her sene Şubat ayında tutulmaya başlayan Hızır Orucunun tarihi yaklaştı. Birçok kişi Hızır orucunun hangi günlerde tutulacağını araştırmaya başladı. Hızır Orucu ile ilgili merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:20
Hızır orucu kaç gün tutulur? Hızır oruçları saat kaçtan kaça kadardır, ne zaman açılır?
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Hızır orucu, Alevi vatandaşların her sene tuttuğu bir oruçtur. Hızır orucuda Muharrem orucu gibi bölgede en çok tutulan oruçlardandır. Hızır orucu, üç gün olarak tutulur ve üçüncü günü Perşembe gününe denk gelir. Orucun üçüncü günü cem ibadeti yapılır.

Hızır Orucu nedir?

Hızır orucu, genel olarak her sene 13 Şubat tarihinde başlar ve üç gün tutulur. Hızır için tutulan oruçların sonrasında Hızır Cemi yapılır ve oruç süresince geleneklere uygun saz çalınır, Hızır peygamberle ilgili hikayeler anlatılır. Orucun sonrasında kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden ‘Gavut’ adından bir pilav yapılarak içine tereyağı döküp misafirlerle beraber dua edilerek yenir.

Hızır Orucu ne zaman tutulur?

Hicri takvime göre 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde tutulan Hızır orucu, Miladi takvime göre ise 13-15 Şubat tarihlerine denk geliyor. Bazı kaynaklara göre Hızır orucu, her sene Ocak ayının 2.haftasınde tutulmaya başlayıp, Şubat ayının 2.haftasıyla sonlanır.

Hızır orucu ne zaman açılır?

Hızır orucu, akşam vaktinden niyet edilerek sahur yapmadan ertesi günün akşamına kadar tutulur. Gece 00.00’dan gün biter ve yeni gün başlar. Bu yüzden yirmi dört saatlik gün sonunda oruç başlayıp güneş batıncada bitmektedir.

Hızır orucu açma saatleri

Ankara;

13 Şubat Cumartesi günü: 18.35

14 Şubat Pazar günü: 18.36

15 Şubat Pazartesi günü: 18.38

İstanbul;

13 Şubat Cumartesi günü: 18.49

14 Şubat Pazar günü: 18.50

15 Şubat Pazartesi günü: 18.52

İzmir;

13 Şubat Cumartesi günü: 19.00

14 Şubat Pazar günü: 19.02

15 Şubat Pazartesi günü: 19.04

Hızır orucu nasıl tutulur?

Hızır orucu, şehirlere ya da bölgelere göre farklı şekillerde tutulabilir. Fakat geleneksel olarak Hızır orucu şöyle tutulmaktadır;

-Hızır orucu, üç gün tutulmaktadır. Oruca, akşam vakti niyet edilir ve sahur yapmadan ertesi günün akşam vaktine kadar oruç tutulur.

-Hızır orucunun, üçüncü gününde buğdaylar kavurarak geleneklere göre taş değirmende öğütülür.

-Un öğütüldükten sonra toplanarak tepsi yada temiz bir bezin üzerine dökülür. Evde yaşayan genç kız yada erkek niyet edip uyuduktan sonra sabah bir gece bekletilen buğdayın üzerine bakarlar. Buğdayın üzerinde izler olursa Hızır’ın geldiğine inanılır ve dua edilir.

-Yapılan unun içine tereyağı konarak helva gibi hazırlanır ve akşam yemeğinde yenir ve komşulara ikram edilir. Maddi gücü yetenler Pirini çağırarak kurban keserler, maddi gücü olmayanlarda Cem yaparlar.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
Hızır Orucu13-15 ŞubatGavut
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