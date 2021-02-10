Hızır orucu kaç gün tutulur? 2021 Hızır orucu açma saatleri

Hızır orucu, Hızır Peygambere adanan bir oruçtur. Bu orucu Aleviler de her sene tutmaktadırlar. Aynı Muharrem orucu gibi Hızır orucu da en fazla tutulan oruçlar arasındadır. Hızır orucun tutulduğu zaman genel olarak 3. Günü Perşembe gününe denk gelecek biçimde, Salı, Çarşamba ile Perşembe günleri olarak tutulmakta. Orucun 3. Günü olan Perşembe günlerinde cem ibadetleri yapılmaktadır. Hızır orucunun ne olduğu ve ne zaman, kaç gün tutulduğuna dair diğer detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Hızır orucu ne oluyor?

Hızır orucu, Alevilik inancı kapsamında genelde her sene 13 Şubat tarihinde başlayarak üç gün devam eden oruçtur. Hızır Peygambere adanmış olan bu oruç sonrasında Hızır Cemi yapıldıktan sonra, oruç süresince geleneksel şekilde Alevi köylerde saz çalınarak, deyişler söylenmekte ve Hızır Peygamber hakkında hikayeler anlatılmaktadır. Orucun sonrasında kavrulmuş ve de öğütülmüş buğday irmiğinden Gavut adında bir pilav pişirilerek üstüne tereyağı dökülür ve bütün komşular bir arada dua ederek bu pilavı yerler.

Hızır orucunun tutulma tarihleri

Rumi takvim dikkate alındığında Hızır orucu 31 Ocak ile 2 Şubat tarihleri aralığında tutulmakta. Miladi Takvim dikkate alındığı zaman oruç 13 Şubat ile 15 Şubat tarihlerine denk geliyor. Bazı kaynaklar ise Hızır Orucu’nun başlangıç tarihi olarak her sene Ocak ayının 2. Haftasını, bitiş tarihi olarak da Şubat ayının 2. Haftasını yazmaktadır.

Hızır Orucunu açma saati kaçtır?

Hızır orucunu tutmak için akşam niyet edilerek sahur yapılmadan sonraki gün akşama kadar oruç tutulmakta. Geceleyin 00.00’dan sonra gün dönünce yeni gün oruç günü oluyor. Bu yüzden 24 saatlik süre bittiğinde, oruç başlamaktadır ve güneş battığında da bitmektedir.

Hızır Orucunun başlangıç tarihi ile oruç açma saatleri

Ankara ili için:

13 Şubat Perşembe: 18:35

14 Şubat Cuma: 18:36

15 Şubat Cumartesi: 18:38

İstanbul ili için:

13 Şubat Perşembe; 18:49

14 Şubat Cuma: 18:50

15 Şubat Cumartesi: 18:52

İzmir ili için:

13 Şubat Perşembe; 19:00

14 Şubat Cuma: 19:02

15 Şubat Cumartesi: 19:04

Hızır Orucu nasıl tutuluyor?

Hızır Orucunun tutulma şekli iller ve bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. Fakat geleneksel olarak Hızır Orucunun tutulması şöyledir:

Hızır Orucu üç gün tutulmaktadır. Orucu tutacak olan kişi akşam niyet ederek sahura kalkmadan sonraki günün akşamına kadar orucunu tutar.

Orucun üçüncü günü buğday taneleri ocakta kavrularak gelenekler doğrultusunda taş değirmeninde öğütülür. El değirmeninde öğütülecek olan buğday ununun irmik büyüklüğünde olması gerekir.

Öğütülen un bir araya toplanarak, tepsi ya da temiz bir beze dökülmektedir. Dökülen un 1 gece bekletilmeli. Evde olan genç kızlar veya erkekler niyet ederek uyurlar ve sabah kalktıklarında bezin üstüne bakarlar. Un üstünde izler bulunuyorsa Hızır’ın geldiğine inanarak dua ederler.

Un akşam yemeği için üstüne tereyağı ilave edilerek helva yapıldıktan sonra yenilir. Kalanı da komşulara verilir. Maddi gücü yetenler Pirini çağırarak kurban keserler. Maddi durumu yetmeyenler de Cem yaparlar.