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Hitap Hizmet Dökümü nedir? Hesap Hizmet Dökümü sorgulama nasıl yapılır ?

SGK tarafından yapılan açıklamalar sonrasında pek çok kişi Hitap Hizmet Dökümünü araştırmaya başladı. Vatandaşlar, Hitap Hizmet Dökümü nedir? Hitap Hizmet Dökümü sorgulama nasıl yapılır? sorularını araştırmaya başladı.

20 Kasım 2020 Cuma 11:24
Hitap Hizmet Dökümü nedir? Hesap Hizmet Dökümü sorgulama nasıl yapılır ?
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalar sonrasında pek çok kişi Hitap Hizmet Dökümü’nün ne olduğunu araştırmaya başladı. Pek çok kişinin yaptığı araştırmalar sonrasında SGK kurumu konu ile ilgili resmi açıklama yayınladı. Açıklamada Hitap Hizmet Dökümünün e-Devlet üzerinden alınabileceği belirtildi.

Hesap Hizmet Dökümü nedir?

Hitap kelimesi SGK sistemi üzerinde Hizmet Takip Programı kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Hitap Takip Programı sayesinde işe ilk defa başlayan personellerin tüm hizmet bilgileri ve çalışmaya başlayan kişilere ait resmi bilgiler bu Hizmet Dökümü sistemi üzerinde bulunmaktadır.

Konu son günlerde bu kadar merak edilirken SGK tarafından yapılan resmi açıklama da merak edilmeye başlandı. SGK konu ile ilgili;

‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4C’si (Emekli Sandığı) kapsamında kamu idarelerinde aktif olarak görev yapan sigortalılar ile bu kapsamda görev yapmakta iken görevden ayrılmış olan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet belgesi bilgilerinin elektronik ortama alınması amacıyla Hizmet Takip Programı (HİTAP) uygulamaya konulmuştu.


Hizmet Takip Programı’na, sigortalının halen veya son defa görev yaptığı kamu kurumu tarafından, hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgileri (hizmet, öğrenim, unvan, askerlik, diğer sigortalılık süresi, borçlanma, fiili ve itibari hizmet süresi, makam-temsil-görev tazminatı, açık süre ile yaş tashihi ve kaza-i rüşt bilgileri) aktarılmaktadır.

Programa aktarılan bilgiler esas alınarak “Hizmet Belgesi” oluşturulmakta olup, söz konusu hizmet belgesinin e-Devlet üzerinden görüntülenmesine (14 Nisan 2012 tarihinden önce emekli aylığı bağlananlar hariç) başlandı.

Sigortalılarımız e-Devlet üzerinden görüntülenen hizmet belgelerinden, hizmet bilgilerini, bu hizmet bilgilerine göre toplam hizmet süresini ve son defa 4C’ye tabi görev yapmış olmaları halinde de emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihi öğrenebileceklerdir.

Hizmet belgesi bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilmesi durumunda, hata veya eksikliğin düzeltilmesi hususunda halen veya son defa görev yaptığı kamu kurumlarının personel birimlerine müracaat edilmesi, ancak Kurumumuzca programa aktarılan borçlanma kayıtlarında hata olması durumunda ise müracaatın Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yapılması gerekmektedir.’ Açıklamalarına yer verildi.

SGK Hitap sorgulama nasıl yapılır?

SGK hitap sorgulaması yapabilmenin en kolay yolu e-Devlet üzerinden yapılan işlemdir. Bu işlemi yapabilmek için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir.

  • www.turkiye.gov. tr adresinden T.C. numaranız ve e devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.
  • Sonra SGK-Hitap Hizmet Dökümü menüsüne gidin.
  • İlgili sayfadan e devlet hitap hizmet dökümünü görüntüleyebilir dilerseniz barkodlu hitap dökümü alabilirsiniz.
  • Memurların emeklilik şartları başlıklı yazımızdan ne zaman emekli olabileceğiniz hakkında dilerseniz hesaplama yapabilirsiniz.

Hitap hizmet dökümü hataları

e-Devlet sistemi üzerinden hitap hizmet dökümü alınacağı zamanlarda bazı durumlarda sistemden kaynaklanan hatalar nedeni ile vatandaşlar hitap hizmet dökümünü alamazlar. Bu tür durumlarla karşılaştığınızda yapmanız gereken ise daha sonrasında tekrar almaya çalışmaktadır. Durumunuz acil ise SGK merkezlerine giderek belgenizi alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 20.11.2020 11:24
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Anahtar Kelimeler:
SGKHitap Hizmet Dökümü
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