Hısımlık nedir, ne demektir? Akrabalık ve hısımlık dereceleri nasıl hesaplanır? Evlenmek için kaçıncı dereceye kadar hısımlık yasaktır?

Günlük hayatta kullandığımız birçok kelimenin tam anlamı bilinmiyor. Bu kelimelerden biri de hısım kelimesidir. Hısım, akraba, eş dost ve bunun gibi kendimize yakın kişileri kapsayan geniş bir kitleyi ifade etmektedir. Ancak hısım kelimesinin birçok anlamı ve bu anlamların kapsamları bulunmaktadır.

Hısımlık nedir?

Hısım bir kişinin doğmuş olduğu ailesi ve evlendiği eşiyle arasında oluşan bağı kapsamaktadır. Hısım, bir kişinin yalnızca akrabalarını kapsamaz. Kan bağı olan akrabalar, eş, eşinin ailesinin yanı sıra arkadaşlar ve dostlar yani kan bağı olmayan aile dışından kişileri de kapsamaktadır. Hısımlığın dereceleri de mevcuttur. Üstsoy, altsoy olarak ayrılan hısımlık dereceleri şu şekildedir;

Anne baba ile çocuklar birinci derece hısım ve üstsoy-altsoy kan hısımlığına girer.

Dede, ebe ile çocuklar ikinci derece hısım ve altsoy-üstsoy kan hısımlığına girer.

Kardeşler ikinci derece hısım ve yansoy kan hısımlığına girer.

Üvey kardeşler de ikinci derece hısım ve yarım kan yansoy hısımlığına girer.

Hala, teyze, amca dayı ve yeğenler üçüncü derece hısım ve yansoy kan hısımlığına girer.

Kuzenler dördüncü derece hızım ve yansoy kan hısımlığına girer.

Bu dereceler evlenirken karşımıza çıkar. Evlenme yasağı üçüncü derece hısımlığa kapsamaktadır. Üçüncü derece hısımlık buna dahildir.

Kayın hısımlığı dereceleri ve enlenme yasakları

Kayın hısımlığı kişilerin evlenmelerinin ardından oluşmaktadır. Evli birinin herhangi biriyle olan hısımlığı kaçıncı dereceyse eşi de o derecede sayılır.

Buna göre eşin babasıyla diğer eş birince derece kayın hısımlığına girer. Eşin kardeşi ile diğer eş ikinci derece kayın hısımı, eşin dayısıyla diğer eş üçüncü derece kayın hısımı olur.

Ancak eşler birbirinin hısımı sayılmaz. Kayın hısımlığında evlenme yasağı üst ve altsoy arasında geçerlidir. Yani evlilik sona erdiği takdirde eşin kardeşi ile evlenilebiliyor.

Evlat edinmede hısımlık

Evlat edinme durumlarında hısımlık yalnızca evlat edinen kişiyle evlat edinilen çocuk arasında oluşur. Evlat edinen anne baba ve bu kardeşleri evlat edinen çocukla hısım olmaz. Bunun yanı sıra evlatlık ile evlat edinen kişi evlenemediği gibi evlat edinen kişinin altsoyu arasında da evlenme yasağı vardır. Ancak evlatlık üstsoy ile evlenebilir.