İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Hısımlık nedir, ne demektir? Akrabalık ve hısımlık dereceleri nasıl hesaplanır? Evlenmek için kaçıncı dereceye kadar hısımlık yasaktır?

Hısım kelimesi günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Kişiler arasındaki hısımlık kanunen de önemlidir. Peki Hısımlık nedir, hısımlık dereceleri nasıl hesaplanır, hısımlıkta kaçıncı dereceye kadar evlenmek yasaktır?

27 Ağustos 2020 Perşembe 00:47
Hısımlık nedir, ne demektir? Akrabalık ve hısımlık dereceleri nasıl hesaplanır? Evlenmek için kaçıncı dereceye kadar hısımlık yasaktır?
Takip Et:

Günlük hayatta kullandığımız birçok kelimenin tam anlamı bilinmiyor. Bu kelimelerden biri de hısım kelimesidir. Hısım, akraba, eş dost ve bunun gibi kendimize yakın kişileri kapsayan geniş bir kitleyi ifade etmektedir. Ancak hısım kelimesinin birçok anlamı ve bu anlamların kapsamları bulunmaktadır.

Hısımlık nedir?

Hısım bir kişinin doğmuş olduğu ailesi ve evlendiği eşiyle arasında oluşan bağı kapsamaktadır. Hısım, bir kişinin yalnızca akrabalarını kapsamaz. Kan bağı olan akrabalar, eş, eşinin ailesinin yanı sıra arkadaşlar ve dostlar yani kan bağı olmayan aile dışından kişileri de kapsamaktadır. Hısımlığın dereceleri de mevcuttur. Üstsoy, altsoy olarak ayrılan hısımlık dereceleri şu şekildedir;

  • Anne baba ile çocuklar birinci derece hısım ve üstsoy-altsoy kan hısımlığına girer.
  • Dede, ebe ile çocuklar ikinci derece hısım ve altsoy-üstsoy kan hısımlığına girer.
  • Kardeşler ikinci derece hısım ve yansoy kan hısımlığına girer.
  • Üvey kardeşler de ikinci derece hısım ve yarım kan yansoy hısımlığına girer.
  • Hala, teyze, amca dayı ve yeğenler üçüncü derece hısım ve yansoy kan hısımlığına girer.
  • Kuzenler dördüncü derece hızım ve yansoy kan hısımlığına girer.

Bu dereceler evlenirken karşımıza çıkar. Evlenme yasağı üçüncü derece hısımlığa kapsamaktadır. Üçüncü derece hısımlık buna dahildir.

Kayın hısımlığı dereceleri ve enlenme yasakları


Kayın hısımlığı kişilerin evlenmelerinin ardından oluşmaktadır. Evli birinin herhangi biriyle olan hısımlığı kaçıncı dereceyse eşi de o derecede sayılır.

Buna göre eşin babasıyla diğer eş birince derece kayın hısımlığına girer. Eşin kardeşi ile diğer eş ikinci derece kayın hısımı, eşin dayısıyla diğer eş üçüncü derece kayın hısımı olur.

Ancak eşler birbirinin hısımı sayılmaz. Kayın hısımlığında evlenme yasağı üst ve altsoy arasında geçerlidir. Yani evlilik sona erdiği takdirde eşin kardeşi ile evlenilebiliyor.

Evlat edinmede hısımlık

Evlat edinme durumlarında hısımlık yalnızca evlat edinen kişiyle evlat edinilen çocuk arasında oluşur. Evlat edinen anne baba ve bu kardeşleri evlat edinen çocukla hısım olmaz. Bunun yanı sıra evlatlık ile evlat edinen kişi evlenemediği gibi evlat edinen kişinin altsoyu arasında da evlenme yasağı vardır. Ancak evlatlık üstsoy ile evlenebilir.  



Son Güncelleme: 27.08.2020 00:47
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu
Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu

Popüler Haberler

Hısımlık nedir, ne demektir? Akrabalık ve hısımlık dereceleri nasıl hesaplanır? Evlenmek için kaçıncı dereceye kadar hısımlık yasaktır?
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 27 Ağustos 2020 Perşembe
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Ağustos 2020 kredi kampanya detayları
E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 engelli raporu sorgulama tc ile
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 27 Ağustos 2020
2020 yeni Ford Puma özellikleri ve fiyatı
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışması sunucusu ve jürisi kimlerden oluşuyor? Türkiye Modelini Arıyor yarışması ne zaman başlayacak?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 27 Ağustos 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
Survivor 2020 ünlüler ve gönüller takımlarına katılan yeni yarışmacılar kimler? isimleri ne?
Exatlon Challenge yarışması formatı nedir? Netflix Exatlon Türkiye ne zaman başlıyor?
Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç ve esnaf kredisi düşük faiz ve uzun vadeli kredi kampanyaları Mayıs 2020
Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Vücudu toksinlerden arındırmak için evde yapılabilecek pratik 3 detoks tarifi
Menajerimi Ara Beren kimdir?
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 26 Ağustos 2020 Çarşamba
BİM 27 Ağustos 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
2020-2021 en hızlı ve en güvenli kargo şirketi hangileridir?
Spor ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.