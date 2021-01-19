Hırsızlıkta yeni trend! Evin önünden kardan adamı çaldılar

İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşayan Akbaş ailesinin evinin önünde elleriyle yaptıkları kardan adam hırsızlar tarafından çalındı. Duyanları şaşkına çeviren olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla birlikte Kartal’da ikamet eden Akbaş ailesi 5 yaşındaki kızlarıyla birlikte kartopu oynamanın keyfini çıkardılar. Küçük kızlarının isteğini kıramayan baba Savaş Akbaş, kızı için araçların üzerinden topladığı karlardan bir kardan adam yaptı. Havanın kararması ile birlikte evlerine geri dönen Akbaş ailesi, sabah kalktıklarında yapıkları kardan adamı evlerinin bahçesinde göremediler.

Çalınmış olabileceğini düşünen Savaş Akbaş'ın aklına gelen başına geldi ve güvenlik kameralarını inceledikten sonra kardan adamlarının hırsızlar tarafından çalındığını gördü. Görüntülerde kimliği belirsiz bir kişinin evin önüne yaklaşarak kardan adamı kucaklayarak götürdüğü görüldü. Gördükleri görüntüler karşısında şaşkına dönen baba Savaş Akbaş, yaşadığı olayın şokunu atlamadıklarını ve bu durumdan en çok kızlarının etkilendiğini söyledi.