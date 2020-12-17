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Hırsızlık ile suçlanan zanlının kafasına ingiliz anahtarı ile vurdu

Esenyurt’ta hırsızlık yaptığı iddiaları ile suçlanan kişinin kafasına mahalle sakini bir kişi tarafından ingiliz anahtarı ile vurularak yaralandı. Yaşanana o kargaşa anları anbean kaydedildi.

17 Aralık 2020 Perşembe 14:23
Hırsızlık ile suçlanan zanlının kafasına ingiliz anahtarı ile vurdu
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Bu sefer kavganın adresi Esenyurt. Öğrenilen bilgilere göre birkaç gün önce gerçekleşen bir hırsızlık olayında iddialara göre hırsızlık yaptığı öne sürülen bir kişi mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Oldukça öfkeli olan mahallesi sakinleri yakaladıkları ve hırsızlıkla suçlanan kişiyi darp ederek inç etmek istediler. Yaşanan bu anlarda mahalle sakinlerinden bir kişi şüphelinin kafasına İngiliz anahtarı ile vurularak şüphelinin yaralanmasına sebep oldu.

Yaşanan o kavga anları şüphelinin darp edilmesi ve kafasına İngiliz anahtarı ile vurulması anları anbean kaydedildi.



Son Güncelleme: 17.12.2020 14:23
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Anahtar Kelimeler:
EsenyurtHırsızlık
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