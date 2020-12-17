Hırsızlık ile suçlanan zanlının kafasına ingiliz anahtarı ile vurdu

Bu sefer kavganın adresi Esenyurt. Öğrenilen bilgilere göre birkaç gün önce gerçekleşen bir hırsızlık olayında iddialara göre hırsızlık yaptığı öne sürülen bir kişi mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Oldukça öfkeli olan mahallesi sakinleri yakaladıkları ve hırsızlıkla suçlanan kişiyi darp ederek inç etmek istediler. Yaşanan bu anlarda mahalle sakinlerinden bir kişi şüphelinin kafasına İngiliz anahtarı ile vurularak şüphelinin yaralanmasına sebep oldu.

Yaşanan o kavga anları şüphelinin darp edilmesi ve kafasına İngiliz anahtarı ile vurulması anları anbean kaydedildi.

