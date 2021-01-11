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Hırsızlık için girdiği markette çalışanının elini ısırdı

Avcılar'da bir markete giren hırsız markette alış veriş yaptıktan sonra parasını vermeden kaçmak istedi. Onu durdurmak isteyen market çalışanının elinin ısırdı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 14:43
Hırsızlık için girdiği markette çalışanının elini ısırdı
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Avcılar'da yaşanan ilginç olayda iddialara göre bir markete giren yabancı uyruklu kadın hırsız markette ilk önce hiç bir şey yokmuş gibi normal bir müşteri gibi gelerek alışveriş yaptı. Alışveriş yapan kadın marketten aldıklarının parasını vermeden kaçmak istedi. Kaçmaya çalışan hırsızı market görevlisi durdurmak isterken hırsız şüphelisi market çalışanının elini ısırdı. Çalışan ile hırsız arasında küçük çaplı bir tartışma yaşandı. Olay hemen polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsız şüphelisi kadını gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan kadının sorgusu yapılırken yaşanan o anlar marketin güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde kadının kaçmak istemesi çalışan le tartışmaları ve çalışanın elinin ısırması yer alıyor.



Son Güncelleme: 11.01.2021 14:43
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Anahtar Kelimeler:
AvcılarHırsızlık
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