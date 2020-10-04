Hırsızları cesurca püskürten kız şaşkınlık yarattı

Antalya’da yaşanan olayda 30 Eylül günü Kepez İlçesinde bir apartmanın bahçesinde park halinde olan motosiklet iki hırsızın dikkatini çekti.2 Hırsız motosikleti çalmaya çalışırken o anlara şahit olan genç bir kız ani bir hamleyle pencereden dışarı atlayarak motosikleti tuttu. Neye uğradıklarını anlamayan 2 hırsız kısa süreli yaşadıkları şoktan sonra biranda olay yerinden kaçtılar. Hırsızları engelleyen genç kızın yaşadığı o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay sonrasında ailesi ile birlikte hırsılardan şikayetçi olan genç kız o anları anlatırken hiç korkmadığını belirtti. Olayı fark edip müdahale ederken amacının hırsızları yakalayıp emniyete teslim etmek olduğunu söylerken abisinin uyuduğu sırada olayın gerçekleştiği ve müdahale ederken hiç korkmadığını ekledi.