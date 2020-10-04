Hırsızları cesurca püskürten kız şaşkınlık yarattı

Antalya’da yaşanan olayda 30 Eylül günü Kepez İlçesinde bir apartmanın bahçesinde park halinde olan motosiklet iki hırsızın dikkatini çekti.2 Hırsız motosikleti çalmaya çalışırken o anlara şahit olan genç bir kız ani bir hamleyle pencereden dışarı atlayarak motosikleti tuttu. Neye uğradıklarını anlamayan 2 hırsız kısa süreli yaşadıkları şoktan sonra biranda olay yerinden kaçtılar. Hırsızları engelleyen genç kızın yaşadığı o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu görüntüler binlerce beğeni alırken birçok övgü mesajları geldi.Genç kızın cesareti herkesi şaşırtırken izleyenlere ‘Helal Olsun’ dedirtti.

Olay sonrasında ailesi ile birlikte hırsılardan şikayetçi olan genç kız o anları anlatırken hiç korkmadığını belirtti. Olayı fark edip müdahale ederken amacının hırsızları yakalayıp emniyete teslim etmek olduğunu söylerken abisinin uyuduğu sırada olayın gerçekleştiği ve müdahale ederken hiç korkmadığını ekledi.