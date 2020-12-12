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Hırsızlar internet kablolarını çalarak 6 köyü internetsiz bıraktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 kişi, internet kablolarını baltayla keserken suçüstü jandarma ekiplerine yakalandı. 2 kişinin kestiği kablolar nedeniyle ilçede 6 köy internetsiz kaldı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 22:48
Hırsızlar internet kablolarını çalarak 6 köyü internetsiz bıraktı
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Akşam saatlerinde Tokat Erbaa ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Çakır köyünde meydana geldi. Pandemiden dolayı alınan yeni kısıtlamalar ile birlikte bir süredir uygulanan Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 yaşındaki Fatih U.  İle 18 yaşındaki Kaan Ş. Fatih U.’ya ait otomobille Çakır köyüne gitti. Yanlarında bulunan balta ile direklere çıkıp intenet kablolarını kestiler. Çakır köyünde yaşayan vatandaşların durumu fark edip, Jandarma ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri 2 kişiyi suçüstü yakaladılar. İntenet kablolarını keserken yakalanan 2 genç adam gözaltına alındı.

YAKLAŞIK 10 BİN TL CEZA KESİLDİ

Diğer bir yandan sokağa çıkma kısıtlamasın uymadıkları ve kısıtlama ihlalinde bulundukları için Kaan Ş.'ye 3 bin 150 lira Fatih U.’ya ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve bunun yanında ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı için toplamda 6 bin 851 lira para cezası kesildi. 

İNTERNETSİZ KALAN KÖYLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu olay sonrasında kesilen kablolar yüzünden toplamda 6 köy intenetsiz kaldı. İntenetsiz kalan Çakır, Demirtaş, Hacıbükü, Ocakbaşı, Çeşmeli ve Ağcalan köyleri için yeniden intenet sağlanması amacıyla ekipler çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 12.12.2020 22:48
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Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkTokat
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