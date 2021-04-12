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Hilal göründü mü? 2021 Ramazan hilali göründü mü?

11 ayın sultanı olarak bilinen mübarek Ramazan ayına çok az bir süre kaldı. Merak edilen bir diğer konu ise hilalin görülüp görülmediği. Ramazan ayında hilal görünecek mi? İşte ayrıntılar haberimizde

12 Nisan 2021 Pazartesi 12:44
Hilal göründü mü? 2021 Ramazan hilali göründü mü?
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Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Müslüman alemi oruca hazırlanırken hilal’in görülüp görülmediği araştırılıyor. Ramazan başlangıcı 13 Nisan tarihi kabul edilirken Ramazan ayında hilal görünecek mi? Ayrıntılar haberimizde

Suudi Arabistan haber ajansına göre Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi bu akşam Ramazan hilalin görülmediğini söyledi. Nihai kararın ise diğer günler kamuoyuna paylaşacağını duyurdu.

Katar Vakıflar Bakanlığı ise bu akşam için hilalin görülmediğini ve Ramazan ayının Salı günü başlayacağını söyledi.

Tunus Müftüsü Osman Battıh ise konu ile alakalı Ramazan ayının Salı günü başlayacağını söyledi.

Kuveyt Şeri İzleme Heyeti ise hilalin görülmemesi üzerine pazartesi günü Şaban ayının son günü olduğunu açıkladı.

Ramazan hilalin anlamı nedir?

İslam hukukunda ay takvimi esas olarak başlangıç ve bitiş hareketlerine göre oluşmaktadır. Ramazan ayı da her yıl değiştiği için oruca başlamak için mübarek ramazan ayının tespit edilmesi gerektiği anlaşılıyor. İslam’da iki tespit görülürken ay başının hesaplanması için çıplak gözle görülme yöntemi uygulanıyor. Bu yüzden hilal’in çıkmasına göre ramazan ayı belirleniyor.




Son Güncelleme: 12.04.2021 12:44
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RamazanHilalOruç
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