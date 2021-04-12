Hilal göründü mü? 2021 Ramazan hilali göründü mü?

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Müslüman alemi oruca hazırlanırken hilal’in görülüp görülmediği araştırılıyor. Ramazan başlangıcı 13 Nisan tarihi kabul edilirken Ramazan ayında hilal görünecek mi? Ayrıntılar haberimizde

Suudi Arabistan haber ajansına göre Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi bu akşam Ramazan hilalin görülmediğini söyledi. Nihai kararın ise diğer günler kamuoyuna paylaşacağını duyurdu.

Katar Vakıflar Bakanlığı ise bu akşam için hilalin görülmediğini ve Ramazan ayının Salı günü başlayacağını söyledi.

Tunus Müftüsü Osman Battıh ise konu ile alakalı Ramazan ayının Salı günü başlayacağını söyledi.

Kuveyt Şeri İzleme Heyeti ise hilalin görülmemesi üzerine pazartesi günü Şaban ayının son günü olduğunu açıkladı.

Ramazan hilalin anlamı nedir?

İslam hukukunda ay takvimi esas olarak başlangıç ve bitiş hareketlerine göre oluşmaktadır. Ramazan ayı da her yıl değiştiği için oruca başlamak için mübarek ramazan ayının tespit edilmesi gerektiği anlaşılıyor. İslam’da iki tespit görülürken ay başının hesaplanması için çıplak gözle görülme yöntemi uygulanıyor. Bu yüzden hilal’in çıkmasına göre ramazan ayı belirleniyor.