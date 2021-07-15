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Hiko Baba nereli, kaç yaşında? Hiko Babanın hastalığı nedir?

Sosyal medyada fenomen haline gelen Hiko Baba lakaplı Hikmet Ulucan hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler Hiko Baba nereli, kaç yaşında ve Hiko Babanın hastalığı nedir araştırıyor. İşte Hiko Baba hakkındaki bilgiler.

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:40
Hiko Baba nereli, kaç yaşında? Hiko Babanın hastalığı nedir?
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Sosyal medyada videolarını sıkça gördüğümüz ‘Hiko Baba’ lakaplı fenomen, eğlenceli halleri ile dikkat çekiyor. Nörolojik bir rahatsızlığı olan Hiko Baba’nın yaşam öyküsüne gelin yakından bakalım.

Hiko Baba kimdir?

İntenet aleminde Hiko Baba adıyla tanınan Hikmet Ulucan, Diyarbakır’da doğup büyümüş 30-35 yaşlarında bir gençtir. Nörolojik bir hastalığı bulunan Hikmet Ulucan, sosyal medya fenomenleriyle eğlenceli videolar çekerek ünlenmiştir.

Hiko Baba’nın hastalığı nedir?

Hikmet Ulucan’ın hastalığı mikrosefali yani bebeğin başının normalden büyük ya da küçük olması durumunda ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Bu hastalık anne kanında yeterince büyüyemeyen bebeklerde doğum sonrası fark edilmektedir.


Son Güncelleme: 15.07.2021 16:40
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Hiko Baba NereliHikmet UlucanHiko Baba
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