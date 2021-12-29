Hijyen Belgesi nedir? Hijyen Belgesi alması zorunlu kişi ve işletmeler nelerdir?

Kuaför, gıda üretimi, hamam ve güzellik salonu gibi işletmelerde çalışacak kişilerin başvuruları esnasında işin durumu ve özelliklerine uygun şartları taşıdıklarına dair belgeler talep edilmektedir. Bu belgelerden en önemlisi hijyen belgesidir. İşyerleri işçi alımı yapacağında personelden hijyen belgesi istemektedir.

Hijyen belgesi nedir?

Hijyen belgesi, insanların sağlığına zarar verebilecek ortamlarda alınan tedbirleri uygulamalı olarak gösteren hijyen eğitimi sonrasında kişilere verilen belgedir. Hijyen belgesi, bakanlık tarafından yayınlanan hijyen eğitimi yönetmeliğine göre zorunlu kılınmıştır.

Hijyen belgesi nasıl alınır?

Belirli işletmeler tarafından talep edilen hijyen belgesi, Halk Eğitim Merkezlerinden ve özel kurs merkezlerinden ücret karşılığında verilmektedir. Katılımcılara kurs kapsamında eğitim verilir ve yapılan sınav sonucunda hijyen belgesi almaya hak kazanılır.

Hijyen belgesi almak için gerekli belgeler nelerdir?

Hijyen belgesi almak için gerekli olan belgeler şunlardır;

-Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

-Eğitim verecek kurum tarafından verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulacak katılımcı başvuru formu,

-İlgili kuruma eğitim için yatırılan ücretin banka makbuz ya da dekontu.

Hijyen belgesi sınavı konuları nelerdir?

Hijyen belgesi almak için girilen sınavdaki konular şöyle sıralanır;

-Mikrop tanımı,

-Mikrop çeşitleri,

-Mikropların bulaşma yolları,

-Enfeksiyon zinciri,

-Sık görülen hastalıklar,

-İşyeri sahiplerine uygulanan yasa,

-Çalışanlara yönelik yasa,

-Hastalıkların bulaşma şekilleri,

-Hastalıklara yakalanma riskini azaltma önlemleri,

-Hastalıklara neden olan mikrop ve virüslerin özellikleri,

-Hastalıkların kaynakları,

-Hastalıkların bulaşma yolları hakkında eğitim verilmektedir.

Hijyen eğitimi alan kursiyerler kişisel hijyen ve koruyucu giysi kullanımı, el yıkama ve kurulama, hastalık kaynakları ve hastalıkların bulaşma yolları, hastalıklardan korunma yolları, maske, bone ve önlük kullanımı ve tuvalet temizliği hakkında da bilgi sahibi olacaktır.

Hijyen belgesi alması zorunlu kişi ve işletmeler nelerdir?

Hijyen belgesi, bazı işyerleri çalışanlarına zorunlu olmakla birlikte işçi ve işveren için de zorunludur.

Hijyen belgesi alması gereken meslek kolları şunlardır;

Su üretimi yapan yerler,

Gıda üreten işletmeler,

Temizlik hizmeti veren yerler,

Mutfaklar,

Berber,

Hamam,

Kuaför,

Havuz,

Pansiyon,

Otel,

Motel,

Misafirhaneler,

Yurtlar,

Öğrenci yurtları,

Konaklama tesisleri,

İnsan teniyle direkt temasta bulunarak hizmet veren kurumlar,

Gıda taşımacılığı ya da servisi yapan yerler,

Doğal su ve mineral üretimi yapan yerler,

Perakende gıda satışı yapan iş yerleri,

Sauna ve benzeri yerlerde çalışanlar,

Lokanta çalışanları.

Hijyen belgesi kaç günde verilir?

Hijyen belgesi, eğitim sürecini tamamladıktan sonra 1 hafta içerisinde teslim edilmektedir. 8 saatlik eğitim sonucunda gerekli evraklar tamamlanarak 5-7 gün içerisinde hijyen belgesi alınabilir.

Hijyen belgesi halk eğitim merkezlerinde 50 TL ila 100 TL arasında bir tutar ödenerek alınır.

e-devlet üzerinden hijyen belgesi nasıl çıkarılır?

Halk Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nde hijyen belgesi için makul bir ücret talep edilirken, özel akademilerde bu fiyat değişiklik göstermektedir. Belge için başvuru yapacak kişinin belirtilen evraklar ile birlikte ilgili kuruma gitmesi gerekmektedir. bu evraklar;

-Kursa katılacak kişinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

-Kursa katılacak kişiye verilecek başvuru formunun doldurulması,

-Eğitim alınacak kurum tarafından verilen banka hesap numarasına hijyen eğitimi ücret bedelinin yatırılması üzerine bankadan alınacak dekont ya da makbuzun kuruma verilmesi gerekmektedir.

Hijyen belgesi / sertifikası e-devlet sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulanabilmektedir.

Online hijyen belgesi nasıl alınır?

İntenet üzerinden online hijyen belgesi almak mümkündür. Bunun için online eğitim almak istediğiniz kurumu seçmeniz gerekir. Bu sistemle Halk Eğitim Merkezleri, İSMEK kursları ve diğer kurslar ücretli olarak eğitim vermektedir. Bu eğitimlere katılarak online olarak hijyen eğitimi alınabilir ve hijyen belgesine sahip olunabilir.

Covid-19 hijyen belgesi nasıl alınır?

Covid-19 için hijyen belgesi alması zorunlu olan kişi ve işletmeler T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın resmi sitesi üzerinden TSE COVİD-19 GÜVENLİ HİZMET BELGESİ alabilir ve işletmelerinde kullanabilirler.

Hijyen belgesi eğitim ücreti ne kadar?

Hijyen belgesinin eğitim ücreti 50-80 TL arasında değişiklik göstermektedir. Halk eğitim merkezlerinde 50 TL olan bu ücret diğer eğitim kurumlarında farklılık gösterebilmektedir.