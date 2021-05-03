Hıdrellez'de neler yapılır, dilek nasıl tutulur? Hıdırellez Bayramı'nın ritüelleri nelerdir?

UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesinde yer alan Hıdırellez Bayramı, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde ülkemizde kutlanırken bu yıl koronavirüs salgının olmasından kaynaklı evlerde kutlanacak.

Hıdırellez Bayramı’nda birçok kişi dilek tutarken vatandaşlar geleneksel ritüellerini uygulamaya devam ediyor. Hıdırellez Bayramı, bereketi, sağlığı ve mutluluğu temsil ederken Hıdırellez geleneği UNESCO tarafından korunmaya alınmış bir gelenektir.





5-6 Mayıs’ta Hızır ve İlyas’ın buluştuğu gece olarak bilinmektedir. Onların bir günlüğüne dünyaya bereket salması için geldiğine inanılırken eski insanlar akşamdan ambarlarını ve çuvalların ağzını açarlarmış.

Hıdırellez gününde kişiler çok fazla bir işle uğraşmamaları gerekmektedir. Yemeğinizde mutlaka hamurlu bir yiyecek olmalı. Un buğday, esmer un gibi yiyecekler yapılması uygun görülür. Çünkü bu yiyecekler hep berekettir.

Hıdırellez gününde bir keseniz bulunmalıdır. Ünlü oyuncu Suzan Kardeş, Hıdırellez hakkında önemli bilgileri paylaştı. Suzan Kardeş’in ritüeline göre pandemiden kaynaklı ateşin üstünden atlamak mümkün olmayacağı için bir mumun üzerinden atlanılmasını tavsiye ediyor. Buradaki önemli noktanın niyet olmasını vurgulayan Kardeş, sağlık bilekliği ya da Bulgaristan kültürüne ait merteniçka bileklerden takılması uygun görülüyor. En az7 gün bilekte kalan bu bileklik ile paranızı keseye koymalısınız. Kesenizi ise bir gül dalına asmalısınız. Nisan aylarında yağan yağmurun bereketli olduğunu söyleyen sanatçı Kardeş, Hıdırellez ritüellerinde birçok dini inancın sembolü bulunduğunu açıkladı. Kur’an-ı Kerim’de de yeri olduğunu söyleyen Kardeş, Hristiyanlarda Paskalya kutlaması varken Bulgaristan’ının da marteniçkası olduğunu açıkladı. Kardeş sözlerine son verirken Hıdırellez’in gücüne inandığını bu günde insanlar kendilerine kısa bir süre ayırmalarını gerektiğini söyledi. 5 Mayıs gecesi sevenleri ile buluşacak olan Kardeş, Hıdırellez bahçesine herkesi beklediğini açıkladı.