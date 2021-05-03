İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Hıdrellez'de neler yapılır, dilek nasıl tutulur? Hıdırellez Bayramı'nın ritüelleri nelerdir?

Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde Hıdırellez Bayramı düzenlenirken vatandaşlar tarihin yaklaşması ile birlikte Hıdırellez Bayramı’nı kutlamak için araştırmalara yapıyor. Hıdırellez Bayramı ritüelleri araştırılırken birçok kişi Hıdırellez’de nasıl dilek tutulacağını merak ediyor. İşte Hıdırellez Bayramı için bilinmesi gereken bilgiler haberimizde

03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:56
Hıdrellez'de neler yapılır, dilek nasıl tutulur? Hıdırellez Bayramı'nın ritüelleri nelerdir?
Takip Et:

UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesinde yer alan Hıdırellez Bayramı, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde ülkemizde kutlanırken bu yıl koronavirüs salgının olmasından kaynaklı evlerde kutlanacak.

Hıdırellez Bayramı’nda birçok kişi dilek tutarken vatandaşlar geleneksel ritüellerini uygulamaya devam ediyor.  Hıdırellez Bayramı, bereketi, sağlığı ve mutluluğu temsil ederken Hıdırellez geleneği UNESCO tarafından korunmaya alınmış bir gelenektir.

5-6 Mayıs’ta Hızır ve İlyas’ın buluştuğu gece olarak bilinmektedir. Onların bir günlüğüne dünyaya bereket salması için geldiğine inanılırken eski insanlar akşamdan ambarlarını ve çuvalların ağzını açarlarmış.

Hıdırellez gününde kişiler çok fazla bir işle uğraşmamaları gerekmektedir. Yemeğinizde mutlaka hamurlu bir yiyecek olmalı. Un buğday, esmer un gibi yiyecekler yapılması uygun görülür. Çünkü bu yiyecekler hep berekettir.

Hıdırellez gününde bir keseniz bulunmalıdır. Ünlü oyuncu Suzan Kardeş, Hıdırellez hakkında önemli bilgileri paylaştı.  Suzan Kardeş’in ritüeline göre pandemiden kaynaklı ateşin üstünden atlamak mümkün olmayacağı için bir mumun üzerinden atlanılmasını tavsiye ediyor. Buradaki önemli noktanın niyet olmasını vurgulayan Kardeş, sağlık bilekliği ya da Bulgaristan kültürüne ait merteniçka bileklerden takılması uygun görülüyor.  En az7 gün bilekte kalan bu bileklik ile paranızı keseye koymalısınız. Kesenizi ise bir gül dalına asmalısınız.  Nisan aylarında yağan yağmurun bereketli olduğunu söyleyen sanatçı Kardeş, Hıdırellez ritüellerinde birçok dini inancın sembolü bulunduğunu açıkladı. Kur’an-ı Kerim’de de yeri olduğunu söyleyen Kardeş, Hristiyanlarda Paskalya kutlaması varken Bulgaristan’ının da marteniçkası olduğunu açıkladı. Kardeş sözlerine son verirken Hıdırellez’in gücüne inandığını bu günde insanlar kendilerine kısa bir süre ayırmalarını gerektiğini söyledi.  5 Mayıs gecesi sevenleri ile buluşacak olan Kardeş, Hıdırellez bahçesine herkesi beklediğini açıkladı.




Son Güncelleme: 03.05.2021 21:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
5-6 MayısBayramHıdırellezDilek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksim Camii açıldı mı? Taksim camii ibadete ne zaman açılacak?
Taksim Camii açıldı mı? Taksim camii ibadete ne zaman açılacak?
19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne geliyor, kaç gün tatil?
19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne geliyor, kaç gün tatil?
Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ne demek, nedir?
Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ne demek, nedir?
Kadir Gecesi ibadetleri nedir, nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri kaça kadar devam eder?
Kadir Gecesi ibadetleri nedir, nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri kaça kadar devam eder?
Anneler Günü en güzel, farklı, duygusal, kısa, uzun, 2,3,4,5,6 kıtalı şiirleri
Anneler Günü en güzel, farklı, duygusal, kısa, uzun, 2,3,4,5,6 kıtalı şiirleri
Kapanmada kırtasiyeler açık mı, çalışıyor mu?
Kapanmada kırtasiyeler açık mı, çalışıyor mu?

Popüler Haberler

Hıdrellez'de neler yapılır, dilek nasıl tutulur? Hıdırellez Bayramı'nın ritüelleri nelerdir?
Uyanış Büyük Selçuklu izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reytingleri
Maraşlı dizisi reyting nasıl? Maraşlı dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Teşkilat dizisi 9.bölüm tek parça, Youtube izle - TRT 1 canlı yayın izle
Taksim Camii açıldı mı? Taksim camii ibadete ne zaman açılacak?
Canlı izle Fenerbahçe BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB - Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret Kefaret 24. bölüm tek parça izle! Kefaret son bölüm
Çukur 127 bölüm izle tek parça! Show TV Çukur son bölüm kesintisiz izle
Yasak Elma yeni bölüm canlı yayın tek parça izle Fox TV
Maraşlı dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne geliyor, kaç gün tatil?
Son Yaz dizi oyuncusu Yağmur kimdir? Hafsanur Sancaktutan hakkında bilgiler
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları 2 Mayıs 2021 Pazar
Akıncı dizisinde Güneş karakterine Hira Koyuncuoğlu hayat veriyor
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi
Çukur dizisi Kulkan Erdenet’i kim canlandırıyor? Genco Özak'ın biyografisi
Şarkılar Bizi Söyler Ender Balkır kimdir, nereli? Ender Balkır kaç yaşında, evli mi?
Haluk Levent kimdir? Haluk Levent evli mi, eşi kimdir? Kaç çocuğu var?
Maraşlı dizisi Mahur karakteri kimdir? Alina Boz'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Nuran kimdir? Nesrin Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çukur Seher kimdir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.