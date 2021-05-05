Hıdırellez sembolik kakava ateşi yakıldı

Hıdırellez bayramı yaklaştı. 5 Mayıs Türkiye’de Hıdırellez bayramı olarak kutlanıyor. Bu kapsamda roman kültürünü yansıtan önemli bir etkinlik olanHıdırellez şenliği koronavirüs tedbirleri gölgesinde yapıldı. Bu kapsamda Edine de sembolik bir şekilde kakava ateşi yakıldı. Etkinlikler koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirildi. Edine Valisi Ekrem Canalp ile Edine belediye başkanı Recep Gürkan, Çeribaşı fikri Ocak ile birlikte saray içi ilçesinde sembolik kakava ateşini yaktı.

Sembolik kakava ateşinin yakılmasından sonra program nihayete erdirildi. Etkinlik ile ilgili görüş bildiren belediye başkanı Recep Gürkan, Edine’nin kültürel değerlerini yaşatmak adına sembolik de olsa böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Gürkan, kakava etkinliğinde çeşitli dileklerin dinlendiğini, bu dileklerin gerçekleşmesi için kakava ateşi yakıldığını, bir an önce tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs belasından kurtulmak için birçok dilek dilediklerini ifade etti. Koronavirüs belasından kurtulduktan sonra tüm Edine halkıyla kakava Hıdırellez bayramını coşkulu bir şekilde kutlayacaklarını umduğunu dile getirdi.