Hıdırellez nedir, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez duası, dilekleri, gelenekleri ve ritüelleri

Anadolu coğrafyasıyla birlikte,Orta Asya,Orta Doğu ve Balkanlar’da önemli olarak kabul edilen Hızır günü bı yılda kutlanacak. Hızır ile denizlerin hakimi olan İlyas’ın yeryüzünde buluşması olarak kabul edilen bu gün, Türkiye’de 5 Mayıs ve 6 Mayıs’ın birleştiği gecede kutlanacak. Hıdrellez’in anlamı ve önemi çok fazladır. Ortaya çıkışı ile alakalı çeşitli fikirler de bulunmaktadır.

Hızır ve Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler öne sürüldü. Bir kısmı Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu kültürlerine ait Hıdırellezin'dir. Bazıları bunun İslam öncesi Orta Asya Türk kültürüne ve inançlarına ait olduğunu iddia ediyor. Hıdırellez Bayram ve Hızır'ın fikirlerini tek bir kültüre atfetmek imkansızdır. İlk günlerden itibaren ilkbahar veya yazın gelişiyle birlikte Mezopotamya'da, Anadolu'da, İran'da, Balkanlar'da Osmanlı İmparatorluğu olarak hatta tüm Doğu Akdeniz ülkelerinde keyifli kutlamalar yapıldı. Bazı yazılı eserler, bu en eski törenin İsa'dan önce Mezopotamya'daki Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kış sonunda "Tammuz" adı altında kutlanan bu törenler, Mezopotamya ovalarını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin canlanmasını temsil ediyor. Yaygın olan gelenekler şu şekildedir;

Hızır sopası geleneği

Bazı yerlerde hastalığı ve acıyı iyileştirdiğine inanılan Hızır Sopası geleneği vardır. Ağrılı yere sopa vurulursa ağrının geçeceğine inanılmaktadır.

Baht açma geleneği

Hıdrellez'de bazı yerlerde baht açılış törenleri yaygındır. Bir servet kazanmak isteyen genç kız ve kadınlardan eşyalarını (yüzük, küpe gibi) tencereye atmaları, ardından tencereye su koyup ağızlarını kapatmaları istenir. Hava geçirmez kavanozu gece boyunca gül ağacının altına yerleştirin. Ertesi gün kadınlar bir araya gelip çömlekleri keşfetmeye ve Mani eşliğinde eşyalarını çıkarmaya başladılar.

Tören, İstanbul ve çevresinde "baht açma", Denizli ve çevresinde "bahtiyar", Yörük ve Türkmenistan'da "mantıfar", Balıkesir ve çevresinde ‘’Dağara yüzük atma’’ adıyla anılıyor. Edine ve çevresinde "niyet çıkarma", Erzurum'da "mani çekme" adı verilmektedir.

Yoğurt mayalama geleneği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörük köyünde Hıdırellez'den bir yıllık yoğurt mayası temin edilirken, namaz ile ertesi sabah şafak arasındaki dönemde zamanla doğadaki bitkilerden çiy damlaları toplanmaktadır.

Trabzon-Şalpazarı bölgesinde maya ilave edilmeden yoğurt yapılır. Fermantasyon sıcaklığında, tahta kaşığı besmele ile karıştırmak için bir tahta kaşık kullanılır. Bu şekilde elde edilen maya bir yıl kullanılır ve ertesi yıl tekrar yenilenir.

Hıdırellez duası nasıl edilir?

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.