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Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? 2021 Hıdırellez tarihi ve duası

Hıdırellez baharın veya yazın gelişini kutlama amacıyla düzenlenen törenlere verilen addır. Nereden geldiği bilinmemekle beraber birçok farklı kültürden geldiği düşünülmektedir. Hızır ile İlyas' ın bir araya geldiği gün gibi düşünülüp eğlenceler düzenlenerek kutlanır.

08 Aralık 2020 Salı 17:16
Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? 2021 Hıdırellez tarihi ve duası
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Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Hıdırellez duası nedir?

Diğer adı Hıdrellez olan bayram, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar’ da bahar veya yaz mevsimi girişlerinde kutlanır.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) şeklinde tanımlanan gün, dünyada zor durumda kalan insanların yardımcısı olan Hızır ile denizlerde hakim olduğu düşünülen İlyas’ın yeryüzünde bir araya geldikleri gün olarak düşünülüp kutlanmaktadır.

UNESCO’ nun ‘ İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi‘ ne alınması için 2010 senesinde çalışmalara başlanılmıştır.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Miladi takvime göre 6 Mayısıs, Rumi takvime göre 23 Nisan’ dır. 6 Mayısıs- 7 Kasım süresince Hızır Günleri ismiyle yaz mevsimini, 8 Kasım- 5 Mayısıs süresince ise Kasım Günleri ismiyle kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu sebeple 5 Mayısıs gününün gecesinde kış mevsimi biterek sıcak yaz günleri başlar.  Türkiye’ de Hıdrellez Bayramı 5 Mayısıs’ ı 6 Mayısıs’ a bağlayan gece kutlanmaktadır. Bu gün Hıristiyanlar tarafından baharın ve doğanın uyandığı ilk gün şeklinde benimsenir. Rum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler Aziz George günü şeklinde kutlamaktadır.

HIDIRELLEZ DUASI

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım/Allah bir adım adım/ Kerim kerem Allah/Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah/ La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada.  Amin.

HIDIRELLEZ’İN KÖKENİ NEREDEN GELİYOR?

Bu konuda farklı görüşler olmakla birlikte bazı kimseler Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu bazı kimseler ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültürüne ait olduğunu düşünmektedir.  İlk çağlardan beri Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı, Balkanlar hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde baharın veya yazın gelişi coşkuyla kutlanmaktaydı.  Bazı yazılı ürünler bu tarz en eski ritüellerin mö Mezopotamya’ da bulunan Ur şehrinde yapılmış olduğunu ifade etmektedir.  Kışın sona ermesiyle ‘’Tammuz’’ adı altında oluşan bu ritüeller Fırat ve Dicle nehirlerinin uyarıcı gücünü temsil etmekteydi.

HIDIRELLEZ’ DE NELER YAPILIR?

Halk bazı dilekleri dilemek ve huzurlu olmak için bu günde farklı yöntemlere başvurmuştur. Tercihe göre beyaz elbiseler giyilerek gün doğumundan önce yeşil ve sulak kırlara gidilerek eğlenceler yapılır. Hıdırlık gibi yerlerde (türbe veya yatır etrafı, ağaçlık bölgeler, su kenarları) kutlamalar yapılır.

Hızır’ ın gezdiği benimsenen yeşil alanlarda çiçekler toplanır, oyunlar oynanır, bahar mevsiminin ilk kuzusu kesilip yenir. Çiçekler kaynatılarak içildiği zaman hastalıklara iyi geleceği, bu suyla kırk gün yıkanıldığı zaman ise gençleşip güzelleşileceği düşüncesi vardır.

Hızır hakkı için kuzu kesmek, bu geleneğin genel bir adetidir. Diyarbakır yöresinde Ciğaret adlı bir tören yapılmaktadır. Bu taze kuzu yenilince sağlık ve canlılık kazanılacağı inancı hakimdir.

Hızır’ın elinin değdiği şeylerin dolup taşması inancı sebebiyle Hızır günü arifesinde ambarların, para keselerinin ağzı açıkta kalır. Ev, bağ gibi mülk isteyen kişiler herhangi bir yere hayal ettikleri şeyin küçük bir modelini yapar. Ziynet eşyası isteyen kişiler ise ağaç yapraklarını kol ya da boyunlarına asarak hayallerinin gerçekleşeceğine inanırlar.

Anadolu’nun belli bölümlerinde bu gün edilen duaların kabulü için sadaka vermek, oruç tutmak, kurban kesmek gibi ibadetler yapılır.

Hızır sopası

Bazı bölgelerde ağrılar için şifa olduğu düşünülen Hızır Sopası adeti vardır. Sopayla ağrıyan yere vurulunca geçeceği düşünülür.

Baht açma törenleri

Oldukça yaygın törenlerdir. Kısmet açtırmak isteyen kadınların yüzük gibi eşyaları çömleğe attırılarak üstüne su eklenip çömlek kapatılır. Bu çömlek bir gece boyunca gül ağacı dibinde bekler. Ertesi gün toplanan kadınlar, çömleği ortaya koyar ve maniler söyleyerek atılan eşyaları çıkarır. Bu törenin birçok farklı ismi vardır. Bu isimler şunlardır:

  • İstanbul ve çevresi- baht açma
  • Denizli ve çevresi- bahtiyar
  • Yörük ve Türkmenler- mantıfar
  • Balıkesir ve çevresi- dağara yüzük atma
  • Edine ve çevresi- niyet çıkarma
  • Erzurum- mani çekme

Yoğurt mayalama adeti

  • Kütahya- Tavşanlı’ da bulunan Yörük köylerinde bir yıllık yoğurt mayası, Hıdırellez ve sonrası ilk 2 gün içinde sabah ezanı ile tan ağarması arasındaki zaman diliminde doğadan toplanmış çiy tanelerinden sağlanmaktadır.
  • Trabzon- Şalpazarı’ nda ise mayasız yoğurt yapılmaktadır. Mayısalama sıcaklığındaki süte besmele çekilerek tahta kaşık koyulur. Bu maya bir sene kullanıldıktan sonra değiştirilir.

 

HIDIRELLEZ NE ZAMAN? 2021

 

5 VE 6 Mayısıs günlerine denk gelmektedir.



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:16
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Anahtar Kelimeler:
HıdırellezBahar Bayramı
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