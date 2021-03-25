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Hıdırellez ne zamandır? 2021 Hıdırellez hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak?

Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez hangi gün? Hıdırellez hangi tarihte kutlanacak? Hıdırellez neden kutlanır? Hıdırellez'in anlamı ne? Herkes tarafından merak edilen konular arasında Hıdırellez'in ne olduğu ve niçin kutlanıldığıyla beraber ne zaman kutlanıldığı merakla araştırılıyor. İşte Hıdırellez'e dair detaylar...

25 Mart 2021 Perşembe 18:09
Hıdırellez ne zamandır? 2021 Hıdırellez hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak?
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Herkesin merakla araştırdığı Hıdırellez’in ne olduğu ve ne zaman kutlandığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hızır günü olarak adlandırılan Hıdırellez’de Hızır ile İlyas’ın buluştukları inancından dolayı kutlamalar yapılır. Herkes Hıdırellez’in ne zaman kutlandığını merakla araştırıyor.

2021 Hıdırellez ne zaman kutlanacak?

Baharın habercisi olarak bilinen ve halk arasında Hızır Günü olarak kabul gören Hıdırellez, mevsimlik bayramlardan biridir. Hızır ve İlyas adlarının birleşiminden meydana gelen Hıdırellez, yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 6 Mayısıs gününe verilen addır.

Hıdırellez, her yıl 5-6 Mayısıs tarihlerinde kutlanan bir gündür. Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştır. Hıdırellez, Baharın geldiğinin habercisi, doğanın canlanması ve hayatlarının bereketli geçmesini isteyen insanların, 5 Mayısıs akşamının 6 Mayısıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i bir çok etkinlikle kutlamaktadırlar. Halk arasında Hıdırellez, darda olanların yardımlarına koşma, bereket getirme, gelecek zamanda dilekleri gerçekleştirme anlamlarına gelmektedir. Hıdırellez’in gelmesiyle toprak uyanır, suların çağlaması ve bereketin artması yaşanmaktadır. Bugünlerde hazırlıklara başlanan mesirelik alanlarda piknikler yapmaya ve eğlenceli vakitler geçirmeye ve dinlenilmeye gidilir. Hıdırellez’i kutlamak için hazırlıklar 5 Mayısıs günü itibariyle başlanır. Bu güzel günde insanlar, sağlık, bolluk ve bereketle beraber kendileri için kısmet ve şans dileklerini tutarlar.

Hıdırellez gelenekleri neler?

Balıkesir ve Çanakkale illerinde bazı yörelerde Hıdırellez’in olduğu günde güneşin doğmamasından önce su kenarlarına gidilerek kadınlar bu suyla ellerini ve yüzlerini yıkarlar. Çanakkale gibi pek çok ilde Hıdırellez gününün önceki akşamında gül ağaçlarının fasulye gömülür ve 6 Mayısıs sabahına kadar bu fasulye yeşerirse tutulan dilek gerçekleşir. Balıkesir ilinin Kepsut içesinde Hıdırellez etkinliklerinde Ulupınar Mağarası’nda yakılan ateşin üzerinden dilekler tutularak atlanır. Burhaniye ilçesinde ise Karınca Deresi’nde dilek tutularak taş atılmaktadır. Halk daha sonra derenin kenarında istedikleri ev veya arabanın resimlerini çizerler. Kütahya ilinde ise çiğ damlaları ile mayalanan yoğurt, bir sene boyunca “damızlık” yoğurt olarak kullanılır. Bu mayalanan yoğurda nazar değmemesi için üzerine çörek otu serpilerek yalnızca akrabalara dağıtılır ve bu yoğurdun mayasından arta kalan su ile hamur yapılarak ekmek yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 25.03.2021 18:09
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