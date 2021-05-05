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Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?

Hıdırellez yaklaşmaya başlayınca vatandaşlarımız Hıdırellez’in ne zaman olduğunu merak etmeye başladı. Hıdırellez dilekler ne zaman suya atılır, Hıdırellez duası nedir, Hıdırellez gecesi ne zaman, Hıdırellez gül ağacı dileği nasıl dilenir sorularının yanıtları belli oldu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:33
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
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Hıdırellez yaklaşıyor. Bu yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece Hıdırellez gecesi olarak kutlanacak. Hıdırellez yaklaşmaya başlayınca vatandaşlarımız Hıdırellez’in ne zaman olduğunu merak etmeye başladı. Hıdırellez dilekler ne zaman suya atılır, Hıdırellez duası nedir, Hıdırellez gecesi ne zaman, Hıdırellez gül ağacı dileği nasıl dilenir sorularının yanıtları belli oldu.

Hıdırellez Dilek Nasıl Dilenir?

Hıdırellez gününde akşam ezanı okununca gül ağacına paralar asılmaktadır. Önceden paralar bir kesene konularak gül ağacının köküne gömülüyordu. Ayrıca açık cüzdan bırakanlar da vardır. Bu cüzdanlar ya da ağaca asılan ağaçlar ertesi günün sabahından erkenden toplanmaktadır. Ardından notlarla birlikte suya bırakılmaktadır.

Hıdırellez Duası

  • Bismillahirahmanirahim
  • Bin bir adım bir adım
  • Allah bir adım adım
  • Kerim kerem Allah
  • Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah
  • La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.



Son Güncelleme: 05.05.2021 00:33
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HıdırellezHıdırellez Gül Ağacı Dilek Duası
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