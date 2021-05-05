Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?

Hıdırellez Dilek Nasıl Dilenir?

yaklaşıyor. Bu yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece Hıdırellez gecesi olarak kutlanacak. Hıdırellez yaklaşmaya başlayınca vatandaşlarımız Hıdırellez’in ne zaman olduğunu merak etmeye başladı. Hıdırellez dilekler ne zaman suya atılır, Hıdırellez duası nedir, Hıdırellez gecesi ne zaman, Hıdırellez gül ağacı dileği nasıl dilenir sorularının yanıtları belli oldu.

Hıdırellez gününde akşam ezanı okununca gül ağacına paralar asılmaktadır. Önceden paralar bir kesene konularak gül ağacının köküne gömülüyordu. Ayrıca açık cüzdan bırakanlar da vardır. Bu cüzdanlar ya da ağaca asılan ağaçlar ertesi günün sabahından erkenden toplanmaktadır. Ardından notlarla birlikte suya bırakılmaktadır.

Hıdırellez Duası