Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?

Hıdırellez bayramı yaklaşıyor. Her yıl bahar mevsiminde kutlanan Hıdırellez bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Bahar bayramı olarak bilinen Hıdırellez bayramı her yıl bahar vakitlerinde kutlanmaktadır. Vatandaşlarımız Hıdırellez ne zaman, Hıdırellez dileği nasıl yapılır, Hıdırellez duası nasıl yapılır, Hıdırellez bayramında gül ağacında dilek nasıl dilenir sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.
Hıdırellez Dilek Nasıl Dilenir?
Hıdırellez bayramı 5 Mayıs 6 Mayıs gününe bağlayan gece kutlanacak.5 Mayıs akşamı, akşam ezanıyla birlikte gül dallarına paralar asılacaktır. Bu paralar geçtiğimiz yıllarda eski bir gelenek olarak gül dibine gömülüyordu. Dilerseniz gül dallarını açık cüzdan bırakabilirsiniz. Astığımız bu paraları ve cüzdanları 6 Mayıs sabahı erken vakitlerde toplayarak notlarla birlikte suya bırakmanız gerekiyor.
Hıdırellez akşamında gül ağacına dilek tutmanız gerekiyor. Ayrıca dua okumanız gerekiyor. Hıdırellez bayramında dilek dilemek ve dua etmek, dileklerin gül ağacına asılmasından sonra yapılmaktadır.
Hıdırellez Duası
Bismillahirahmanirahim
Bin bir adım bir adım
Kerim kerem Allah
Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah
La ilaha illallah muhammeden resullullah
Yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin
Biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.