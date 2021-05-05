Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?

Hıdırellez bayramı yaklaşıyor. Her yıl bahar mevsiminde kutlanan Hıdırellez bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Bahar bayramı olarak bilinen Hıdırellez bayramı her yıl bahar vakitlerinde kutlanmaktadır. Vatandaşlarımız Hıdırellez ne zaman, Hıdırellez dileği nasıl yapılır, Hıdırellez duası nasıl yapılır, Hıdırellez bayramında gül ağacında dilek nasıl dilenir sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

Hıdırellez Dilek Nasıl Dilenir?

Hıdırellez bayramı 5 Mayıs 6 Mayıs gününe bağlayan gece kutlanacak.5 Mayıs akşamı, akşam ezanıyla birlikte gül dallarına paralar asılacaktır. Bu paralar geçtiğimiz yıllarda eski bir gelenek olarak gül dibine gömülüyordu. Dilerseniz gül dallarını açık cüzdan bırakabilirsiniz. Astığımız bu paraları ve cüzdanları 6 Mayıs sabahı erken vakitlerde toplayarak notlarla birlikte suya bırakmanız gerekiyor.

Hıdırellez akşamında gül ağacına dilek tutmanız gerekiyor. Ayrıca dua okumanız gerekiyor. Hıdırellez bayramında dilek dilemek ve dua etmek, dileklerin gül ağacına asılmasından sonra yapılmaktadır.

Hıdırellez Duası

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım

Allah bir adım adım

Kerim kerem Allah

Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah

La ilaha illallah muhammeden resullullah

Yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin

Biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.