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Hıdırellez dileği nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gül ağaçı dileği kabul olanlar ne yapmalı?

Dünyanın birçok ülkesinde, baharın gelişi için kutlanan bayramdır. Ateşler yakılarak üzerinden atlanır, çeşitli dilekleri bir kağıda yazarak toprağa gömülür ya da toprağa çizilir. Özellikle gül ağacının altına çizilmesi önerilir. Bir kese içinde bozuk para, ya da kağıda yazılı dilekler bırakılır ve olması için dua edilir. Peki, hıdırellez nedir? Haberimizin detayında anlatıyoruz.

04 Mayıs 2021 Salı 17:32
Hıdırellez dileği nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gül ağaçı dileği kabul olanlar ne yapmalı?
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Her sene baharın gelişini neşeyle, müjdeyle kutlayan topluluklar vardır. Dünyanın birçok yerinde de bu bayrama önem verilir ve birlikte kutlanır. Beraberliği, dirliği, sevinci ve eğlenceyi barındıran şenlikler düzenlenir. Çeşitli dileklerle, gül ağaçlarının altı dolar taşar. 

Hıdır ile İlyas Peygamberlerin buluştuğu gün olarak geçer, kayıtlarda. O gece her yer bereketlenir, geçtikleri yerlerden.

UNESCO tarafından da tescillenen, insanlığın somut olmayan kültürel mirası diye nitelendirilir. 5 Mayıs 2021 tarihinde akşam saatlerinde başlayarak 6 Mayıs 2021 tarihinde ikindi ezanı ile birlikte son bulan zaman dilimini kapsar. Bu günün anlam ve önemi ise, Hıdır ve İlyas'ın yeryüzünde görüştükleri gün olarak bilinir. Hıdır'ın geçeceği her yere bereket geleceği inancıyla özellikle gül ağaçlarının altı şenlenir, dilekler, paralar bırakılır, istekler çizilir. 

Türkler tarafından kutlansa bile, dünyanın birçok yerinde kutlanır. Ortadoğu, Anadolu paydaşı içinde bu etkinliklere gönül verirler, bir olurlar. 

Gelenek haline gelen bu zaman diliminde kimi kimseler, kırmızı kurdelayla dileklerini gül ağacına bağlar, bozuk para koyar, yiyecek ve içeceklerin ağzı açık bırakılır, toprağa araba istiyorsa araba, ev istiyorsa ev, iş istiyorsa iş çizilir. Hıdır'ın uğrayacağı her nokta kısmetlenir ve hikmetlenir, derler. Anadolu halkıda bu inançla bunları yapar. Gelenek haline gelmesiyle birlikte şekillenerek, nesilden nesile aktarılır. Gençler lastikten ya da çalılıktan ateş yakar, üzerinden atlar dileğiyle birlikte şenliklerle geçer zaman.

Bu kutlamaya İstanbul ve etrafı, baht açma diye adlandırır, Denizli tarafı ise bahtiyar der. Balıkesir tarafında, dağlara yüzük takma denir. Erzurum'da ise mani çekme anlamlarını taşır. Yörük geleneklerindeyse, mantıfar olarak geçer. 

Görüldüğü üzere her yöre kendine göre anlamlar takmıştır ama yapılan, uygulanan şenlikler aynıdır. Bu mevsimi dağlarda çiçek açma, ağaçlarda çiçek açma ve meyveye dönüş olarakta belirtirler. 

Kutlamaları ise, su kenarında, ormanlık alanda veya ağaçlık, türbe ya da yatır yanında gerçkelştirirler. Şimdilerde ise gençler mahalle aralarında bile ateş yakıp üzerinden atlar. Makbulü ise ağaçlık, su civarı ya da türbe etrafında olanıdır. 

Hıdırellez gecesinde, Hıdır'ın bu yerlere uğradığı rivayet edilir. Gençler için özellikle baht açma diye geçen törendir. 

Eskilerden kalma gelenek umut ve ümit içerir. Eğer gül ağacı yoksa civarda, balkonlara asılır kağıtlar içinde. Gün doğumuyla birlikte deniz olan bir yerde yaşıyorsanız kağıtlar açılmadan oraya atılması önerilirken, deniz olmayan bir yerde yaşıyorsanız kağıdı hiç açmadan evde saklamak gerektiğine inanılır. 

Eskinin insanları, doğaya tabiata neyi bırakırsan o çoğalır diye de tasvir etmiştir. Para bırakıyorsan, para. Su bırakıyorsan su diye belirltmişlerdir. 




Son Güncelleme: 04.05.2021 17:32
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Anahtar Kelimeler:
BaharAteşHıdırellez
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