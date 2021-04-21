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Hıdırellez bu sene ne zaman kutlanacak? 2021 yılı Hıdırellez tarihleri

Türk Dünyası, Balkanlkar, Anadolu, İran, Yunanistan ve Doğu Akdeniz ülkeleri gibi pek çok yerin kültür simgesi olan Hıdırellez'in, her yıl olduğu gibi 2021'de de çoşku ile kutlanacağı düşünülüyor. Peki Hıdırellez hangi gün?

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:03
Hıdırellez bu sene ne zaman kutlanacak? 2021 yılı Hıdırellez tarihleri
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Hıdırellez gecesinde bolluk ve bereket getiren Hızır insanlar arasında dolaşır. Bu yüzden bu gece öncesinde hazırlıklar yapılır. Peki bu yıl Hıdırellez hangi gün?

Hıdırellez hangi gün?

Hıdırellez mevsimlik bayramlardan birisidir. Hıdrellez ismi Hızır ile İlyas isimlerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Yazın başlangıcı kabul edilen 6 Mayısıs (Rumi 23 Nisan) gününe Hıdırellez denir.

Hıdırellez, 2017’de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne eklenmişti. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile bereket bekleyen  insanlar, 5 Mayısıs akşamından 6 Mayısıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle kutlarlar. 

Hıdırellez nedir?

Prof. Dr. Erman Artun'un derlediği bilgiler doğrultusunda Hıdrellez; doğanın canlanması, kış mevsiminin bitip yaz mevsiminin başlamasının kutlanmasıdır. 

Hıdırellez’i her bölge kendine ait geleneklerle geçirir. Hıdırellez herkes tarafından kendine has şekilde geçirilse de Hıdırellez özünde hep aynı çoşkuyu taşımaktadır.

Hıdırellez, teneke çalmak, kırk otun kaynatılmış suyuyla banyo yapmak, gül ağacının altında dilek dilemek, karınca toprağının cüzdanlarda saklanmak gibi pek çok inanışı içinde taşır. Her birinin kendine özel simgesel anlamları bulunan Hıdrellez inanışları geçmişten getirilen en önemli kültür ögelerini içinde barındırır. 

Hıdrellez gecesi ve sabahı yapılan inanışlardan bazıları;

 

Hıdırellez gecesi neler yapılır?

Hıdırellez gecesi veya Hıdırellez’den üç gün önce sokak kapısının üzerine yerleştirilen Kur’an’ın altından insanlar ve hayvanlar geçer. Böylece hayvanların sağlıklı olacağına, insanlara ise uğur getireceğine inanılır.

Hıdrellez gecesi bir gül fidanının dibine çeşitli dilekler adanarak buraya gömülür. Dilekler şekillerle belirlenir. Ev istenirse topraktan ve kiremitten ev; bebek istenirse bebek ve para istenirse gül dibine gümüş para konulur. Bu dileklerin gerçek olması için içtenlikle inanmak gerekir.

Hıdrellez gecesi iki ekmek mayalanır; birine varlık, diğer ekmeğe yokluk denir. Sabah bu hamur kabarırsa o yılın var yılı kabarmazsa yok yılı olacağına inanılır.

Yine Hıdrellez gecesi her evin kapısına ısırgan gibi bazı yeşil otlar asılır. Bu şekilde hayvanların bol süt vereceği düşünülür. Diğer bir inanış ise Hıdrellez gecesi ısırgan asılan eve yapılan büyü tutmaz, bozulur.

Hıdrellez gecesi dört yol ağzında ateş yakılır, eski hasırlar yakılır, üzerinden en az üç kere atlanır. Hıdrellez gecesi ateşin üstünden insanın üzerindeki hareketsizliğin giderileceğine inanılır. Ayrıca atlama anında dertlerin de döküldüğü kabul edilir.

Hıdrellez gecesi kapının yanına konan taşın altı karınca dolarsa o yıl bolluk ve bereket olacağına inanılır.

 

Hıdırellez sabahı neler yapılır?

Hıdırellez sabahı gün doğmadan uyanılır.

Dut ağacının köküne ''Dut, belimin ağrısını yut'' şeklinde söylenerek bel vurulur. Bunun amacı ise bel ağrılarından kurtulmaktır.

Hıdrellez sabahı dere veya deniz kenarına gidip sağlık için el yüz yıkanır.

Çimenlerde uğursuzluktan ve baş dönmesinden kurtulmak için yuvarlanılır.

Hıdrellezden bir gün önce toplanmış olan kırk çeşit ot, dere suyuyla kaynatılır. Otların posalarından süzülen suyla Hıdrellez sabahı yüksek bir yere çıkılır. Ne kadar yükseğe çıkılırsa saçların da o kadar uzayacağına, sağlıklı ve parlak olacağına inanılır.

Hıdırellez sabahı güneş doğmadan kırlara çıkılır, çiçek ve otların üstündeki çiğler toplanır. Bu toplanan otlar sağlık getirmesi amacıyla siğilleri yok etmek için ele ve yüze sürülür. Aynı zamanda bu çiğ ile mayalanan sütün yoğurt olacağına inanılır. Bir gece önce asılan yünden yapılmış giysi veya çorapların üzerine çiğ yağarsa o yıl güve tutmayacağı düşünülür.

Genç kızların, delikanlıların veya nişanlıların özel eşyaları Hıdrellez gecesi köyün içinde bir gül dibine saklanır. Gençlerin bu eşyaları Hıdrellez sabahı gün doğana kadar bulması gerekir. Aksi takdirde eşyasını saklayanın dileğini yerine getirmelidir.

Hıdırellez sabahı, salıncakta sallanırken bir ağaç dalı kopartılır. Sallanırken “dağlara, taşlara, ulu ulu ağaçlara hastalık, bana sağlık” diyerek dal atılır. Böylelikle hastalıkların vücuttan atılacağına inanılır.

 

Hıdırellez günü ne yapılmaz?

Hıdırellez günü yapılmaması gerekenler arasında; doğaya zarar vermemek, süt sağmamak, çift sürmemek, boya ve badana yapmamak, dikiş dikmemek, çamaşır yıkamamak, un elememek, makas tutmamak gibi inanışlar bulunmaktadır.




Son Güncelleme: 21.04.2021 00:03
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