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Hıdırellez bereket duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellezde nasıl dilek tutulur?

Mayısıs ayı yaklaşırken hadislerde belirtilen Hıdırellez’in gelişi de heyecanla beklenmektedir. Genel itibariyle 5 Mayısıs akşamına 6 Mayısıs sabahına bağlayan gün olarak bilinmekte olan Hıdırellez Bahar mevsiminin gelişine ibaret yapılan bir kutlamadır. Peki Hıdırellez’de bereket duası nedir? Nasıl yapılır? Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

23 Nisan 2021 Cuma 05:05
Hıdırellez bereket duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellezde nasıl dilek tutulur?
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Sadece ülkemizin Anadolu’sunda değil Kırım, Azerbaycan, Ortadoğu Balkan ülkelerinde Türk kültürüne ait olan Hıdırellez hızır ile İlyas anlamlarından türeyerek birleşmesi sonucunda ortaya çıkan kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Asıl olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas ‘ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Ayrıca bir simgesi olarak da Hızır peygamber olarak adlandırılan kişi yardıma muhtaç insanlara bolluk ve bereket için bu kutlamada yardım edildiğine inanılmaktadır. İlyas peygamberimizin suların koruyucu olduğunu ifade edilmesinden kaynaklanarak. Hıdırellez’de vatandaşlar dua edip dilek tutma tutarlar.

Hıdırellez günü nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez zamanlarında genelde kültür itibariyle farklı değişken gösteren gelenekler bulunmaktadırlar mayıs ayının 5 ve 6 ‘ıncı günlerinde yer alan Hıdırellez de gül ağacına dilek tutma en bilindik dilek tutma biçimidir.

Yapılması ise çok basittir. Hıdırellez akşamında gerçekleştirilen bir kağıda istediğinizi yazıp sonra asılabilecek şekil halinde gül ağacının altına gömülür ya da çizilir. Bazen gül dalına parada asılabilmektedir. Bu asılan para ertesi gün alınarak yıl boyunca cüzdanlar içinde tutularak darlık ve parasızlık yüzü görülmeyeceğinin bolluk, bereket getireceğine inanılmaktadır.

Bunun yanı sıra Hıdırellez de yapılmaması gereken halk arasında var olan yaygın inanışlarda mevcuttur. Öneğin : 5 Mayısıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz. Hıdırellez günü, hiçbir yeşil dalından koparılmaz. Hıdırellez günü çamaşır yıkanmaz, ev temizlenmez ve iş yapılmaz. O günün bayram gibi olması ve çalışılmaması gerekir.

Hıdırellez zamanı okunacak dua:

"Ya Rabbi Sen dünyanın kâinatın sahibisin. Her canlıyı yaratan Sensin. Benim ve her canlının Rabbi de Sensin. Benim hem dünyamı hemde ahiretim güzel eyle. Bana ve tüm kullarına hak ettiğimiz gibi değil lütfunla ve merhametinle muamele eyle. Hızır (as) ve Hıdır(as) bana yoldaş eyle.”




Son Güncelleme: 23.04.2021 05:05
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Anahtar Kelimeler:
MayısayıBaharmüjdesiHıdırellezHızırGül
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