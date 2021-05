Hıdırellez bereket duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez dileği ne zaman, nasıl tutulur?

Birçok değerler üzerinde önemi olan Hıdırellez baharın gelişini kutlamak için olduğu bilinir. Anadolu da olduğu gibi Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkanlar tarafından da bayram olarak karşılanır. Hızır ve İlyas kelimelerinin bir araya gelmesi sonunda ortaya çıkan Hıdırellez özel günlerden bir tanesidir. Zat kişilerden olan Hz. Hızır herkes tarafından darda olan kişilere yardım ettiğine ve İlyas Peygamber’in ise suların koruyucusu olarak bilinmesi üzerine Hıdırellez günü herkes tarafından dualar ve dileklerle kutlanır.

Hıdırellez günü nasıl dilek tutulur?

En bilindik özelliği gül ağacı olarak bilinen Hıdırellez 5-6 mayıs günleri kutlanmaya başlar. Bir kağıda dilekler yazılarak gül ağacının dibine gömme olayı Hıdırellez akşamı gerçekleştirilir. Kişiler tarafından istenilen dilekler kağıda çizilir mesela ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba çizebilir. Dilekleri yazdığınız kağıdın Hıdırellez gününün sabahında koyduğumuz gül ağacının dibinden alarak suya koyarız. Ve zorda kalınmadığı sürece o su ve kağıdı dokunulmaz.

Hıdırellez günü tutulan dileklerden bir tanesi de 5 mayıs akşamı gül ağacına para asılır ve sabah erken saatlerde gidilerek alınır bu para. Cüzdana konulur ve 1 yıl boyunca asla harcanmaz. Gerekçesi ise o para cüzdan da bulunduğu süre o kişi 1 yıl boyunca maddi sıkıntı, darlık ve zor günler geçirmez.

Hıdırellez duası nasıl yapılır?

İsminin de Hızır ve İlyas’tan alan günün önemi herkes tarafından bilinmekte. Birçok kişi tarafından heyecanla beklenen gün Hz. Hızır ve İlyas Peygamberin buluştuğu gün olarak bilinir. Bu önemli gün de ise edilen dualar ve dilekler onlar tarafından kabul edileceği düşünülüyor. Hz. Hızır ve İlyas Peygamber, doğa ve insan sevgisini temsil eden zatlar olmalarının yanı sıra cömertlik ve bereketlerinde temsilidirler.

Hıdırellez günü şu dua okunur;

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es'elüke bismikel azîmil-a'zami

Enterzukanî helâlen tayyiben.

Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi"

Anlamı:

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. Amin.

Bin bir adım bir adım. Allah bir adım adım. Kerim kerem Allah. Başımdan bir duman var yardım eyle ya Allah. La ilahe illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kula mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

Hıdırellez bereket duası

Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma ya Hızır ya İlyas

Hıdırellez günü okunan bu dua bereket getirmekte. 5-6 mayıs günü 40 kere okunması gerekmekte. Hıdırellez’in başladığı gün bereket duası 39 kere okunur ve biteceği günün akşamı da 1 tane okunarak tamamlanır. Okunan bu bereket duası sonrası tüm yılın huzur sağlık ve bereketli geçmesi adına dileklerde bulunulabilir.

“Ya Rabbi Sen dünyanın kâinatın sahibisin. Her canlıyı yaratan Sensin. Benim ve her canlının Rabbi de Sensin. Benim hem dünyamı hem de ahiretim güzel eyle. Bana ve tüm kullarına hak ettiğimiz gibi değil lütfunla ve merhametinle muamele eyle. Hızır (as) ve Hıdır(as) bana yoldaş eyle. Bizleri hata ve yanlışlarımızdan döndürsünler. Maddi ve manevi sıkıntılarımızda her zaman yanımızda olsunlar. Dualarımızı Senin güzel isimlerin hürmetine, habibin hürmetine kabul buyur.

Baharın gelmesini müjdeleyen bu günde edilen dua ve dileklerin Hz. Hızır ve İlyas Peygamber tarafından kabul edileceği bilinir. Bu bereket duasını da Hıdırellez’in başladığı gün ikindi ezanından sonra kılınması gereken 2 rekat namaz sonrası okunmalı.